Americana e Nova Odessa fazem parceria ambiental

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana firmou parceria com a Prefeitura de Nova Odessa com o objetivo de intensificar trabalhos de conscientização ambiental na região, por meio de ações conjuntas, conforme preconizam a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e o Ministério do Meio Ambiente.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Entre as atividades previstas, o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, apresentou para a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, Andréa Souza, na última quinta-feira (29), o Viveiro Municipal e doou 300 mudas de diversas espécies, que servirão para uma das ações conjuntas entre os municípios.

Segundo Andréa, o plantio das mudas será feito na Praça José Gazzeta, que está sendo revitalizada pela prefeitura local. O Viveiro Municipal destinou mudas das espécies de aspargo, clorofito, grama preta, coleus e moreia.

O Viveiro Municipal de Americana fica no Jardim Botânico, à Rua Izolina Geminiani Rosa, 1550, Jardim Brasília. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 12h30 às 15h30.