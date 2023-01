Americana e Nova Odessa estudam adesão ao novo piso dos professores

O MEC (Ministério da Educação) anunciou, na última segunda-feira, um reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores, que passará de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. Americana e Nova Odessa estão estudando se irão aderir ao reajuste, já que dependem de um equilíbrio orçamentário para não prejudicarem as outras secretarias.

O secretário de Educação de Nova Odessa, José Jorge Teixeira, garantiu que a prefeitura tem condições de cumprir com o reajuste e que pretende fazer um bônus até o dissídio, em março, para se aproximar do novo piso. Ele se disse pessoalmente a favor do aumento.

Piso dos professores passará de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55 – Foto: Pixabay

“Nós estamos falando de piso, é a menor remuneração possível, é uma questão de dignidade. Não estamos falando de teto. Como manter o País como uma das maiores economias do Mundo se eu mendigar o que é mínimo?”, questionou.

Nesta semana, após o anúncio do MEC, o presidente da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), Paulo Ziulkoski, criticou o reajuste alegando que é inviável para o orçamento das cidades e orientou as prefeituras a ignorarem o aumento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

José Jorge chamou as declarações do representante da CNM de “politicagem” e voltou a defender alternativas.

“Por que não pleitear como fez a enfermagem? Para pagar o novo piso aos enfermeiros, houve uma conversa com o STF e com o Congresso, para o governo federal complementar o orçamento das cidades menores. Isso não foi feito dessa vez. Não há um movimento para judicializar a questão.

Então, para mim, essa orientação é politicagem”, criticou o secretário, que lembrou que os municípios não possuem autonomia para sobreporem decisões de esfera federal.

A Prefeitura de Americana disse que está discutindo o reajuste dentro da pauta sindical. O atual piso do município é o mesmo estabelecido para 2022 (R$ 3.845,63).

Por sua vez, Santa Bárbara informou que o piso salarial atual da rede municipal é de R$ 4.404,53 e que a complementação do valor está sendo avaliada pela administração.

Hortolândia declarou que paga R$ 5.830,05, para professores com nível superior, e R$ 4.602,26 para profissionais com magistério, ou seja, acima do novo piso estabelecido pelo MEC.

Sumaré foi procurada pelo LIBERAL, mas não respondeu até o fechamento desta edição.