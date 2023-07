Americana amplia saldo de abertura de empresas no 1º semestre de 2023

Rafael de Barros também destacou os dois postos do Sebrae, que oferecem orientação aos empreendedores - Foto: Júnior Guarnieri - Liberal.JPG

O saldo de empresas abertas em Americana no 1º semestre de 2023 foi maior em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com os dados fornecidos pela Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), o município registrou nos seis primeiros meses deste ano 908 novas empresas e 332 fechamentos. O número, portanto, é positivo de 576 e acima do ano passado (519).

Na RPT (Região do Polo Têxtil), apenas Hortolândia computou saldo menor. No cenário geral, foram 2.467 novas empresas e 1.165 fechamentos.

Outra estatística que Americana se destacou quando comparada às demais cidades da região foi o número de absoluto de empresas abertas e fechadas. O município contabilizou 908 constituições e 332 baixas, enquanto Sumaré foi a segunda com maior quantidade de empresas abertas, com 549. O setor de maior destaque, segundo a secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana, foi o de serviços, seguido pelo comércio e indústria.

“O programa I9 foi, antes de tudo, uma iniciativa defensiva, porque os setores que trabalham com home office ficaram muito vulneráveis após a pandemia. Então, precisávamos disso para segurar as empresas em Americana. Também investimos na qualificação profissional, com o ‘Futuro Certo’, para tentar evitar que essas empresas saíssem”, justificou o secretário Rafael de Barros.

De acordo com dados do Banco do Povo, Americana abriu crédito, em 2022, de R$ 729.705 para as empresas – quantia maior em relação a 2021, quando foi de R$ 503.849, e a 2020, de R$ 295.132. Rafael também destacou os dois postos do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que oferecem orientação aos empreendedores.

BAIXAS. Nas cidades da RPT, Hortolândia e Sumaré foram as que registraram aumento de fechamentos de empresa em 2023. Hortolândia, no ano passado, contabilizou 248, ao passo que neste teve 268 baixas. Já Sumaré contabilizou 258 e 286, respectivamente, nos dois últimos anos.