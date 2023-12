Alunos vão ganhar carreata após título em competição de foguetes

Os estudantes da Escola Estadual Professora Neuza Maria Nazatto de Carvalho, em Santa Bárbara d’Oeste, terão uma recepção calorosa na próxima segunda-feira (11), após conquistarem o título na 50ª Jornada de Foguetes promovida pela OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica).

A cerimônia contará com uma carreata pela cidade, conduzida por uma viatura do Corpo de Bombeiros, para homenagear os vitoriosos Rafael Marques Depizzol e Henrique Rodrigues Vital, ambos do 8º ano do ensino fundamental.

A professora Melissa Carolina Pereira, que acompanhou os alunos, também será homenageada.

A Jornada Nacional de Foguetes, realizada em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, nos dias 4 e 7 de dezembro, contou com a participação de 59 equipes de diversas regiões do Brasil.

A diretora da escola de Santa Bárbara, Elisiana Bratifische Brígida, afirma que a vitória dos estudantes é reflexo do comprometimento dos professores Solange Cristina Gazola Milan e Edvaldo Milan ao longo do ano.

Ela também ressaltou a parceria com o Colégio Americana, que garantiu o transporte até o Rio de Janeiro. A colaboração rendeu bons frutos para a escola de Americana, uma vez que os estudantes Lara Carlton Frizoni, Felipe Maretinez de Carvalho e Natália Barbeiro Rodrigues, conquistaram uma classificação nacional na Jornada.

O dirigente regional de ensino de Americana, professor Haroldo Ramos Teixeira destacou que a vitória evidencia a competência da escola pública, competindo de igual para igual com outras redes educacionais e alcançando resultados notáveis.