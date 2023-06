Alckmin sugere instalação da Ufscar em antigo campus da Unimep em Piracicaba

Assunto foi abordado em reunião realizada na cidade de São Paulo - Foto: João Paulo Silva / Divulgação

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), sugeriu a possibilidade da instalação de uma unidade da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos) no espaço que abrigava o campus Taquaral da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), em Piracicaba.

A informação é do Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras).

O presidente da entidade, Erick Gomes, e o diretor financeiro Gilberto Felippe estiveram reunidos com Alckmin no último sábado, em São Paulo. A deputada estadual Professora Bebel (PT) também participou do encontro.

O trio levou ao conhecimento do vice-presidente o caso do campus, que foi desativado pela Unimep em janeiro. A medida fez parte das iniciativas para a reestruturação e manutenção financeira das instituições metodistas de ensino.

Bebel reivindica que o espaço seja ocupado por uma universidade federal. “Estou disposta a ir aonde for necessário para conseguir apoio e mostrar a importância desse projeto para a nossa região”, disse.

Segundo o Simespi, ao falar sobre a possível expansão da Ufscar para Piracicaba, Alckmin pediu aos presentes um levantamento de possíveis cursos de licenciatura – sugeridos por Bebel – e cursos para formação de mão-de-obra para a indústria, comércio e agro.

A reportagem questionou o Ministério da Educação sobre essa possibilidade, mas ainda não teve retorno. A Unimep também tinha um campus em Santa Bárbara d’Oeste, comprado por R$ 50 milhões pela Fundação Hermínio Ometto, de Araras, em dezembro de 2022.