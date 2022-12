Alagamentos deixam cidades da região em alerta

Vários pontos de alagamento foram observados e duas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) decretaram estado de atenção após as fortes chuvas desta quarta-feira. Apesar dos problemas nas ruas e avenidas, não houve vítimas ou desabrigados.

Em Americana, a Avenida Nossa Senhora de Fátima, no sentido da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), teve o trânsito interditado por volta das 5 horas devido a um deslizamento de terra, no trecho onde está sendo construído o shopping Americana Mall. Foram necessários um trator e um caminhão hidrojato para remover a lama. A avenida só foi liberada às 10h30.

Além disso, foram registrados alagamentos no Cordenonsi, nas proximidades do Flamengo Futebol Clube e em alguns trechos da Avenida Bandeirantes, por conta do transbordamento do Ribeirão Quilombo.

Campo do Torino, em Americana, ficou submerso depois das fortes chuvas – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O Campo do Torino, no prolongamento da Bandeirantes, ficou submerso. Já em Nova Odessa, as enchentes afetaram a Vila Azenha e o Jardim Flórida, bairros também margeados pelo ribeirão.

Sumaré e Hortolândia anunciaram estado de atenção por conta das fortes chuvas nas últimas 72 horas.

Em Hortolândia, o ponto de maior preocupação foi o cruzamento da Avenida Santana com a Rua João Mendes, no Remanso Campineiro, próximo ao Parque Socioambiental Chico Mendes. O local foi afetado em razão do transbordamento do Córrego Santa Clara.

Já em Sumaré, o Jardim Primavera e a região do Três Pontes foram os pontos críticos, com vários alagamentos por conta da deficiência na drenagem. Segundo a prefeitura, o radar meteorológico calculou que os acumulados de precipitação foram de até 85 mm nos últimos três dias.

Alagamento no bairro Três Pontes, em Sumaré – Foto: Prefeitura de Sumaré/Divulgação

Ao todo, 16 municípios de São Paulo estão em estado de atenção. Também anunciaram a medida Águas de Lindóia, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Itapira, Jaguariúna, Limeira, Louveira, Mogi Guaçu, Monte Mor, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Valinhos e Vinhedo.