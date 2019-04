Ajudante é preso por assalto a posto de combustível

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara - Divulgação

Um ajudante de 32 anos foi preso na noite deste domingo (14) por participação em um assalto a posto de combustível na Avenida Iacanga, em Americana. O outro suspeito conseguiu fugir. O caso foi atendido pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, o assalto ocorreu às 22h32. Frentistas relataram que um Audi preto estacionou para abastecer, sendo que o motorista permaneceu no veículo e pagou pelo combustível com seu cartão.

Já o homem que estava de carona se dirigiu até a conveniência do posto e, fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto. Ele pegou R$ 627 do caixa e voltou para o veículo, que deixou o local.

Em patrulhamento pela Avenida Alfredo Contatto, em Santa Bárbara, os guardas localizaram o carro. O homem que estava no carona conseguiu fugir a pé. Já o motorista, um ajudante de 32 anos, estacionou e permaneceu dentro. O dinheiro roubado do caixa foi encontrado no assoalho do lado do passageiro.

Ainda segundo o registro policial, o ajudante disse que estava bebendo desde a tarde com o outro homem, que parou no posto para abastecer seu carro, e que se assustou quando o colega retornou com o dinheiro. O homem negou que tenha premeditado ou tido a intenção de participar do delito.

Diante dos fatos, o ajudante recebeu voz de prisão por roubo qualificado. Já o segundo suspeito foi identificado e reconhecido pela vítima através de uma fotografia. Entretanto, ainda não tinha sido localizado até a publicação desta matéria.