Ajudante é preso após balear namorado da ex-mulher

Um homem foi detido na noite desta quinta-feira (7) após disparar contra o namorado da ex-esposa no bairro Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste. O caso, registrado como tentativa de homicídio por motivo passional, aconteceu por volta das 20h e o suspeito foi preso no Jardim da Balsa, em Americana.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo a Polícia Civil, o autor do crime é um ajudante geral de 30 anos e ex-marido da atual namorada da vítima – um auxiliar de tecelagem de 39 anos.

O indiciado afirmou, em boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana que cometeu o delito pois descobriu que os dois estavam saindo juntos enquanto ele esteve preso recentemente.

O autor foi até a casa da vítima, na Rua Escócia, em Santa Bárbara, e efetuou três disparos: dois acertaram nas costas e um no braço. Após ser baleado, o ajudante ainda pulou o muro do vizinho para tentar parar as agressões.

Os policiais conseguiram deter o suspeito no Jardim da Balsa. Ele estava com dois amigos em um Fiat Palio, confessou o crime, e disse ainda que estava voltando de Santa Bárbara, onde estava acompanhando os desdobramentos do caso, segundo consta em boletim de ocorrência.

A arma usada no crime, de calibre 38 e numeração suprimida, foi localizada no guarda-roupas da casa do suspeito com cinco munições intactas em seu tambor. Os estojos deflagrados foram jogados no Rio Piracicaba, na divisa entre Americana e Limeira.

O IC (Instituto de Criminalística) foi acionado para fotografar os veículos envolvidos na ação e o revólver apreendido, e também para colher provas para exame residuográfico. Foi requisitado um exame de corpo de delito na vítima, que ainda não foi ouvida, pois está internada no Hospital Santa Bárbara.

Não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde do homem até a publicação desta reportagem.