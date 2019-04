Adolescente morre em confronto com a PM após roubar picape

Um adolescente de 17 anos foi morto em troca de tiros com a PM (Polícia Militar) na noite deste sábado (30), no Loteamento Vila Esperança em Campinas, após roubar um veículo e tentar fugir por Paulínia, nas proximidades da divisa com Sumaré.

Rodrigo Ribeiro da Silva foi localizado depois de uma hora de perseguição – que mobilizou viaturas de Sumaré, Paulínia, Arthur Nogueira e Cosmópolis, além de Campinas, local onde entrou em confronto com policiais por volta das 21h, na Rua Uriassu de Assis Batista. As informações são do 48°BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior)

Ele colidiu com a Ford Ranger, produto de roubo, em um barranco, deixou o veículo e atirou em direção aos policiais, que revidaram – o adolescente foi alvejado com quatro tiros e morreu no local. O revólver de calibre 38 utilizado pelo suspeito foi apreendido e o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

O crime que deu origem à ocorrência aconteceu ontem a noite. Um administrador de 45 anos teve a Ford Ranger roubada por dois adolescentes em Campinas. Eles estavam em uma Biz, quando o indivíduo que estava na garupa anunciou o assalto e levou o utilitário. O outro, de 15 anos, fugiu na moto.

Em Sumaré, uma viatura da PM estava em patrulhamento, quando encontrou guardas de Paulínia, que pediram apoio. Eles disseram ter encontrado a Ranger, mas a perderam de vista. Com a ajuda do 48° BPM/I, o veículo foi achado nas proximidades da Rodovia Professor Zeferino Vaz.

Ao avistar às viaturas, o motorista fugiu em percurso que levou mais de uma hora e passou pelas cidades de Arthur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, até chegar a Campinas, onde foi detido. O outro suspeito, de 15 anos, foi apreendido em outra região do município, também durante a noite.