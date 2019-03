Adolescente morre atingido por caminhão em oficina de Campinas

O adolescente Lucas Gabriel Tozzi Perez, 16, morreu na manhã desta quarta-feira (27) atingido por um caminhão durante manutenção em uma oficina do bairro Jardim Bandeirantes, em Campinas. Morador de Sumaré, ele trabalhava no local junto com o avô, mas estava sozinho no momento do acidente, de acordo com um funcionário da loja.

Foto: Reprodução / Facebook

A suspeita é de que o caso tenha ocorrido por volta das 8h30. A Setec (Serviços Técnicos Gerais) foi acionada às 9h20 para retirar o corpo, que foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade. Posteriormente, ele será encaminhado para um velório em Sumaré, mas o horário de liberação ainda não está definido.

Um funcionário da loja disse ao LIBERAL que o avô da vítima era um antigo colaborador da empresa e que atualmente prestava serviço. Já o adolescente ajudava o parente nas tarefas.

“O avô tinha saído para a rua, ele estava só no momento, na oficina. Ele abaixou um caminhão do cavalete e a gente acredita, pelo o que se vê lá, que o caminhão andou. Quando abaixou no chão o caminhão andou, e ele estava próximo ao pneu, e a gente não sabe deduzir como… o pneu pegou ele”, contou o funcionário.