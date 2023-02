Adolescente é detido após tentar invadir escola de Monte Mor com machado

Adolescente não conseguiu entrar na escola, mas arremessou ao menos dois artefatos explosivos no local - Foto: Monte Mor Agora.JPG

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, na manhã desta segunda-feira (13), após tentar invadir uma escola de Monte Mor com um machado e bombas caseiras. Ele chegou a arremessar algumas artefatos no local, mas, apesar do susto, ninguém se feriu.

O ataque aconteceu na Escola Estadual Professor Antonio Sproesser, na rua Eduardo Moler, no Jardim Fortuna, onde funciona também a Escola Municipal Vista Alegre.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações iniciais da GCM (Guarda Civil Municipal), por volta de 8h45, o adolescente, todo vestido de preto e com uma suástica no braço, se dirigiu até a escola com um machado na mão e arremessou artefatos explosivos contra o prédio. Segundo o guarda, foram ao menos duas explosões.

Momentos após o atentado, o adolescente foi detido no mesmo bairro pelos guardas municipais e o machado, que também foi arremessado, foi apreendido. Não se sabe até o momento qual a ligação dele com o colégio.

As aulas foram suspensas e os alunos e funcionários foram dispensados. A rua da escola foi interditada. Além da Guarda Municipal, estiveram presentes nesta ocorrência Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros. Os policiais também foram a casa do menor para buscas.

De acordo com o secretário de segurança da cidade, Anderson Palmieri, o município irá reforçar a segurança na cidade, principalmente nas escolas, para evitar que esses atos se repitam.