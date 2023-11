Adolescente é apreendido após roubo de motos em Americana e troca de tiros com a Guarda

Jovem disse que participou do assalto com os tios, que fugiram por um canavial e seguem foragidos

Apreensão foi feita pela Guarda Municipal de Cosmópolis, após troca de tiros - Foto: Divulgação

Após um roubo a duas motocicletas em Americana na noite deste domingo (5), um adolescente de 17 anos foi apreendido em Cosmópolis. Antes, porém, ele participou de uma troca de tiros com a Guarda Municipal de Cosmópolis e ficou ferido. Seus tios, que segundo ele participaram do crime, conseguiram fugir e não foram encontrados até a publicação desta reportagem.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 22h30, o menor junto de seus tios, de 20 e 25 anos, abordaram quatro pessoas que estavam em duas motos no acostamento da Rodovia Anhanguera, próximo ao KM 129 e, armados, anunciaram o roubo.

Depois disso, ainda de acordo com o registro policial, os guardas de Cosmópolis tiveram informações sobre o roubo das motos em Americana e de que os suspeitos poderiam estar na Rodovia Deputado João Herrmann Neto (SP-133). Em patrulhamento, no acesso a Limeira, os patrulheiros viram uma motocicleta ocupada por três pessoas.

Sinais luminosos e sonoros foram dados, os quais não foram obedecidos pelos suspeitos e houve uma perseguição. Eles fugiram sentido Cosmópolis. Durante o trajeto, dois ocupantes pularam do veículo em movimento, atiraram contra a viatura e os guardas, para se defenderem, também atiraram. Houve uma troca de tiros e os dois suspeitos conseguiram fugir para um canavial, não sendo mais encontrados.

Na sequência, o condutor da moto também pulou do veículo em movimento e caiu ao chão. Os guardas o abordaram e notaram que ele tinha um ferimento no braço, ocasionado por uma munição. Ao seu lado, havia uma carabina garrucha, calibre 32. O menor também estava com o celular de umas das vítimas.

Depois da abordagem, os guardas chamaram a ambulância e o adolescente foi atendido em um hospital de Cosmópolis e depois conduzido ao plantão policial da cidade. Lá ele relatou que os três tinham roubado um moto taxi, em Americana, na Rodovia Anhanguera, no KM 129, perto da empresa Goodyear e depois fugiram com duas motos.

O menor contou também que os outros fugitivos são seus tios e que eles usaram um revólver calibre 32 e uma réplica de pistola durante o roubo. Com a sua versão dos fatos, os Policiais Civis tiveram informações do esconderijo da segunda moto roubada e localizaram o veículo, uma Honda CB300. O endereço não foi divulgado no boletim de ocorrência.

Após prestar depoimento, o menor foi autuado e seria levado na manhã desta segunda-feira (06) à Fundação Casa Rio Amazonas, em Campinas.