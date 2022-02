Adolescente de Americana desaparece ao mergulhar em represa de Cosmópolis

O adolescente Nicolas Walter Gabriel Gea, de 17 anos, morador do Parque da Liberdade, em Americana, está desaparecido desde sábado (12), quando entrou para nadar em uma represa de Cosmópolis, conhecida como Ponte de Ferro.

Nicolas Walter Gabriel Gea entrou para nadar na represa e sumiu – Foto: Arquivo pessoal

De acordo com a prima de Nicolas, Joice Alice dos Reis, ele foi nadar junto com outros dois primos na represa por volta de 14h. Quando ele entrou no local, segundo relatos dos primos, a correnteza começou a puxar o adolescente, que não conseguiu nadar.

“Ele pediu socorro, mas afundou. Os dois primos que estavam com ele conseguiram sair [da água], mas ele não conseguiu”, relatou.

Ela acrescentou que a família tem esperança de encontrar Nicolas vivo. “Estamos todos abalados, mas temos esperanças. Não sei nem o que falar muito, é muito chocante”, concluiu Joice.

Um mergulhador do Corpo de Bombeiros de Americana está na represa para auxiliar nas buscas. A corporação de Limeira informou ao LIBERAL que as equipes trabalham há mais de 24h para tentar encontrar o adolescente.

De acordo com Corpo de Bombeiros de Limeira, o nível da represa está alto por conta das chuvas que caíram nos últimos dias. Por conta disso, a represa conta com quedas d’água e correnteza, o que dificulta o trabalho da equipe, que deve continuar na busca.