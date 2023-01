Adolescente de 14 anos é detido após roubar uma SUV em Santa Bárbara

Um adolescente de 14 anos participou de um roubo a uma Hyundai Tucson na noite desta quarta-feira (25) em Santa Bárbara e acabou apreendido em Americana. Outros dois envolvidos conseguiram fugir da abordagem policial. O menor chegou a gravar um vídeo em seu celular comemorando o delito, segundo a PM (Polícia Militar).

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 21h50, um casal de idoso chegava de carro em sua casa, na rua Iracemápolis no Jardim Adélia, quando três homens, sendo um armado, anunciaram o roubo e fugiram no veículo.

Na sequência, a PM foi comunicada sobre crime e passou a fazer buscas. Os militares tiveram a informação de que o veículo foi visto em Americana, no bairro Jardim da Paz.

Carro foi roubado no Jardim Adélia em Santa Bárbara e encontrado com os suspeitos em Americana – Foto: 19° BPMI / Divulgação

Os policiais se dirigiram ao local, onde encontraram o veículo na Rua da Serenidade. Foi dado sinal de parada, que não foi respeitado pelo homem que conduzia a Tucson. Os policiais então deram início ao acompanhamento até que, em determinado momento, o trio abandonou o veículo, dispersou alguns objetos no chão e deram início a fuga a pé.

Uma réplica de pistola, bonés e celular foram apreendidos pela PM – Foto: 19° BPMI / Divulgação

Durante a perseguição, dois dos criminosos conseguira fugir enquanto que o terceiro, um jovem de 14 anos, foi detido. No local onde o rio dispensou alguns objetos a polícia encontrou uma réplica de pistola e um celular. Em buscas no celular, os policiais encontraram um vídeo em que o menor comemora o ato de ter efetuado o roubo.

O jovem foi levado ao plantão policial de Americana, onde o delegado responsável determinou pela apreensão dele e condução à Fundação Casa.