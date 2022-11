Adesão aos atos em rodovias da região teve aumento no segundo dia

Os caminhoneiros mantiveram as interdições parciais no segundo dia de protestos nas rodovias da região, e esperam reforços de mais manifestantes. Somente na Luiz de Queiroz (SP-304), os envolvidos permaneceram em três pontos. Um deles foi em frente ao Aeroporto Municipal de Americana, no sentido da Rodovia Anhanguera (SP-330), outro no bairro Santa Rita e mais um próximo da Vila Sartori, ambos em Santa Bárbara d’Oeste.

Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) sofreu com congestionamentos por mais um dia – Foto: Vitor Bitencourt / Divulgação

Apesar de os organizadores negarem o apoio ao presidente derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro (PL), eles aguardavam o pronunciamento desta terça-feira para decidirem se permaneceriam as atividades ou não. No entanto, após as palavras do mandatário, a situação ficou indefinida entre os manifestantes, que ainda permaneciam nas estradas.

Um dos líderes, o jornalista Glauco Gonçalves, diz que a ideia é permanecer nas rodovias por até 72 horas, pois eles querem intervenção militar. “A gente sabe se isso acontecer o Bolsonaro não ficará no poder, mas não podemos aceitar a fraude nas urnas.”

CHURRASCO

Os próprios organizadores trouxeram alimentos para os integrantes do movimento com entrega de marmitas, água e alguns também improvisaram um churrasco com partidas de baralho em uma das faixas de rolamento da SP-304.

Manifestantes não aceitam o resultado da eleição, que teve a vitória de Lula (PT) – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Já na Anhanguera, o protesto foi iniciado no km 120, em Americana, até as imediações do pedágio, na entrada de Nova Odessa. Uma das faixas de rolamento e a vicinal foram liberados para veículos leves.

O engenheiro Fernando Dias, outro dos líderes do movimento, afirma que o protesto está sendo ordeiro e sem consumo de bebidas alcoólicas.

“A gente vai continuar aqui forte e resistindo para que aquele cidadão (Luiz Inácio Lula da Silva) não faça parte do governo. Se o caminhoneiro transportar carga perecível, viva ou água vai passar. Fora isso, ele vai ficar porque todo mundo aqui também é caminhoneiro. Então, se ele não é justo com as outras pessoas, por isso que a gente pede com educação para que fique”, alega.

Outro integrante, que não quis se identificar, diz que estava previsto o reforço de 200 pessoas que deveriam aderir ao movimento na noite desta terça.

SEM ORDEM

A Polícia Rodoviária permanecia nas imediações e informou que não havia recebido nenhuma ordem para a retirada dos manifestantes, pois a interdição não ocorreu totalmente, já que o trânsito de carros, motos, ônibus e cargas perecíveis ocorria pelo acostamento.