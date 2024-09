Acusados de roubarem caminhões na região são presos pela Polícia Federal em Barueri

Ação foi realizada pela Polícia Federal de Campinas - Foto: Divulgação_PF

Cinco pessoas foram presas em Barueri nesta terça-feira (3), apontados como autores de roubos que ocorreram a motoristas de caminhões no estado de São Paulo. Na região, os assaltos aconteceram entre maio e agosto deste ano, nas cidades de Sumaré, Campinas e Limeira.

As informações são da Polícia Federal de Campinas. Durante a operação, batizada de “Vitreum”, quatro foram presos por terem mandados de prisão em aberto e um deles acabou preso em flagrante no momento em que acontecia a ação policial. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

De acordo com a PF, em uma ação conjunta com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, de Sorocaba e apoio da Polícia Militar (20º BPM/M de Barueri), Polícia Militar Rodoviária (4º BPRv) e Polícia Rodoviária Federal, foi possível cumprir as decisões judiciais em Barueri, município onde os criminosos moravam.

O grupo criminoso era responsável por abordar caminhoneiros em seu momento de descanso em pontos de parada, invadindo com violência as cabines e depois mantendo as vítimas em cárcere em regiões de mata, até que o caminhão fosse devidamente desmontado.

O foco era apenas nos caminhões para desmanche e não as cargas, conforme apontou a PF.

Os suspeitos presos pela PF estão relacionados aos roubos ocorridos nas seguintes cidades:

Sumaré

Campinas

Limeira

Santana do Parnaíba

Lorena

Miracatu

Embu das Artes

Juquitiba

Cesário Lange

São Lourenço da Serra

Tatuí

Boituva

Jandira

Porto Feliz

Durante a operação foram apreendidos veículos, arma de fogo de calibre restrito e numeração raspada, jammer (aparelho para bloqueio de sinal), celulares e documentos.

Os investigados foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, onde permanecerão à disposição da Justiça e responderão pelos crimes de associação criminosa e roubo, cujas penas somadas podem chegar a 20 anos de prisão.

Vitreum

Operação recebeu o nome de Vitreum, que em latim significa vidro, em referência ao ato dos criminosos entrarem nas cabines dos caminhões pela quebra do vidro da janela.

As prisões são resultantes do investimento da Polícia Federal em especialização de um grupo que trabalha em conjunto com o GAECO/SP e com outras forças da Segurança Pública, visando a desarticulação desse tipo de crime nas rodovias brasileiras.

Os trabalhos investigativos começaram em dezembro/2021 e o grupo foi responsável por outras prisões e desarticulações de demais organizações criminosas, por meio das operações anteriores: Rapina (em 2022), Insídia, Malta, Caterva, Malta II, Volvere, Cicônia, Aboiz (2023), Cacaria e Barrièri (2024).