Acusado de roubar farmácia é preso em ação das guardas de Americana e Nova Odessa

Crime aconteceu em Americana e testemunha conseguiu anotar a placa, o que ajudou a identificar o endereço do suspeito, em Nova Odessa

Preso, suspeito alegou que apenas dirigia e não sabia que se tratava de um assalto - Foto: Divulgação_Gama

Um operador de empilhadeira de 39 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (25), em Nova Odessa, após participar de um roubo à farmácia, no Jardim Boer 1, em Americana Outros dois suspeitos de terem participado do crime não foram encontrados. A ação foi realizada em trabalho conjunto da corporação dos dois municípios.

Conforme relatos das vítimas em boletim de ocorrência, por volta de 11h40, dois homens, sendo que um deles estava armado, entraram na farmácia, localizada na Rua da Prosperidade, e anunciaram o assalto. Eles pegaram R$ 258 em dinheiro do caixa e depois fugiram do local a pé. Uma testemunha presenciou os criminosos entrando em um carro e conseguiu anotar a placa.

Os guardas de Americana estiveram na farmácia e conseguiram as características dos suspeitos por meio das imagens de segurança do local e também tiveram acesso aos dados da placa, anotado pela testemunha.

Ao consultarem o emplacamento no sistema da corporação, conseguiram encontrar o endereço ao qual o veículo está registrado, que é em Nova Odessa, em um condomínio de apartamentos na Rua Ângelo Cocato, no Jardim Monte das Oliveiras.

As informações foram repassadas aos guardas de Nova Odessa que, por volta de 14h30, conseguiram abordar o suspeito no estacionamento do residencial, informados pelos patrulheiros de Americana.

Ao ser indagado, o operador de empilhadeira contou que apenas dirigiu o carro e afirmou que não sabia que se tratava de um assalto. Ele também não forneceu a identidade dos comparsas.

O homem foi levado à delegacia de Americana e o delegado plantonista deliberou pela prisão em flagrante por roubo.