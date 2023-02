Acusado de assassinar personal trainer americanense é preso em Artur Nogueira

O corpo de Rodolfo foi encontrado no dia 15 de novembro de 2021, em uma área rural de Nova Odessa

Um dos acusados da morte do personal trainer americanense Rodolfo Pestana, 30, foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal), no bairro Itamaraty, em Artur Nogueira, nesta terça. Cleiton Henrique Scavassani da Silva, 35, era considerado foragido. Outro suspeito do crime ainda não foi localizado. O acusado foi encaminhado para a Cadeia de Sumaré.

Rodolfo Pestana era professor de educação física em uma academia no Jardim Paulista, em Americana – Foto: Reprodução

Além de Cleiton, o MP (Ministério Público) de Nova Odessa denunciou José Flávio Salvato, conhecido como Liu, 42, morador de Americana, que continua foragido.

Um terceiro suspeito, um jovem de 26 anos, foi detido no dia 9 de dezembro. Ele acabou solto por ter seu envolvimento descartado.

O corpo do personal foi encontrado no dia 15 de novembro de 2021, em uma área rural de Nova Odessa.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teve motivação passional. A investigação apurou que Rodolfo foi morto porque Cleiton teria ciúmes de uma relação de amizade entre ele e sua ex-companheira.