Ações do Corpo de Bombeiros de Americana em outras cidades crescem 40%

Capitão Bruno Gobbo, comandante do Corpo de Bombeiros relatou a situação nesta quinta, na Tribuna Livre da câmara - Foto: Divulgação

O número de atendimentos do Corpo de Bombeiros de Americana em outros municípios cresceu cerca de 40% de um ano para cá, conforme informou o capitão Bruno Gobbo, comandante da corporação. Ele relatou a situação nesta quinta, na Tribuna Livre da câmara.

“Quando a viatura sai daqui e vai para outro município, aqui fica sem”, apontou. De acordo com Gobbo, o aumento ocorreu após a centralização do atendimento pelo 193 na central de Campinas. Até então, quem atendia as ligações referentes a Americana era a base da cidade.

Segundo o capitão, essa mudança trouxe melhorias ao serviço prestado pela corporação, mas também impactou na demanda.

“Tem um ganho de métrica, tem uma padronização no atendimento, uma melhoria na performance, avaliação. Porém, a gente passou a atender uma demanda reprimida”, disse.

Para evitar esses deslocamentos, ele afirmou trabalhar para que municípios que não contam com bombeiros militares assinem convênios para terem uma base.

Um exemplo é Sumaré, que teve o convênio publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta, o que possibilita o início dos trabalhos. A cidade terá uma base militar instalada no Centro Administrativo do Matão.

“Agora já podemos começar. O efetivo está na escola de bombeiros e está finalizando o treinamento. Minha expectativa é de início ainda este ano”, comentou Gobbo, que comanda o 3º Subgrupamento do 16º Grupamento de Bombeiros, com sede em Americana.

A corporação também abrange Nova Odessa, Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste, Hortolândia e Monte Mor. Dessas, só Santa Bárbara e Hortolândia já possuem equipe própria.

O capitão destacou a importância da instalação de uma base em Sumaré. “É a maior cidade do interior de São Paulo sem bombeiro [militar]”, declarou.

Nova Odessa também está prestes a contar com Corpo de Bombeiros. A base tem inauguração prevista para daqui 60 dias, segundo Gobbo.