Acidentes de trabalho voltam a subir nas cidades da região

Assim como em todo o País, o número de CATs (Comunicações de Acidentes de Trabalho) e de concessões de auxílio-doença voltou a subir na RPT (Região do Polo Têxtil). No ano passado, segundo ano da pandemia, foram registradas 5.222 notificações desta natureza, 28% a mais que em 2020, que teve 4.094 casos de acidentes de trabalho.

É o maior aumento da série histórica, iniciada em 2002, puxado principalmente pelos municípios de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Os dados são atualizados pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvido e mantido pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) em cooperação com a OIT (Organização Internacional do Trabalho) no âmbito da iniciativa SmartLab de Trabalho Decente.

Entre as ocupações mais frequentemente informadas nas comunicações na cidade de Americana estão: alimentador de linha de produção (8%); técnico de enfermagem (5%); faxineiro (4%) e soldador (3%). Em Santa Bárbara, alimentador de linha de produção (9%) também lidera o ranking; seguido por técnico de enfermagem (5%); fundidor de metais (5%) e açougueiro (3%). O primeiro lugar também é o mesmo em Nova Odessa. A ocupação de alimentador de linha de produção aparece em 12% das comunicações.

Se considerado o conjunto de ocupações e a totalidade de comunicações de acidentes de trabalho, os profissionais do setor de atendimento hospitalar têm a maior quantidade de notificações em Americana. Foram 179 casos no ano passado.

Em Santa Bárbara, a administração pública em geral responde por 117 notificações e, em Nova Odessa, o setor econômico com maior número de comunicações é o de acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis com 44 casos em 2021.

“O que está acontecendo na região é um eco do que está acontecendo no Estado de São Paulo, que teve, no ano passado, 583 mil acidentes de trabalho, uma alta de 32% em relação a 2020, então foi um crescimento global”, afirma Sergio Roberto de Lucca, professor assistente doutor da área de saúde do trabalhador do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.

Para o docente, essa alta pode ser reflexo da retomada de algumas atividades econômicas que durante a pandemia da Covid-19 foram paralisadas ou reduzidas, uma maior fiscalização pelos órgãos competentes e contratação de trabalhadores, que ainda inexperientes, podem se expor a mais riscos. “E a própria pandemia, porque as pessoas voltam ao trabalho, mas com a cabeça em outro lugar e isso contribui e muito”.

Coordenador regional da Codemat (Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho) na 15ª Região e professor de direito da PUC-Campinas, o procurador Silvio Beltramelli Neto afirma que a retomada da atividade produtiva pós medidas de isolamento, naturalmente, suscetibiliza trabalhadores a mais acidentes.

“Muito provavelmente, esse é um fator importante. E aconteceu em todos os setores, inclusive em nível nacional. Na região, a gente observa uma alta no setor têxtil, mas também no setor de atendimento hospitalar”, diz.

Afastamentos

No mesmo período, na região, a quantidade de concessão de benefícios previdenciários acidentários quase triplicou, saltando de 380 para 1.111. Em Americana, 31% dos afastamentos, no ano passado, foram motivados por dorsalgia (dor na coluna torácica), 17% por outras causas, 11% por transtornos ansiosos e fóbicos e 9% por depressões e episódios depressivos.

Na cidade de Santa Bárbara, a dorsalgia também lidera os pedidos de concessões com 19% dos afastamentos, seguida por outras doenças (16%) e lesões de ombro (15%). Em Nova Odessa, as lesões de ombro responderam por 25% das concessões. Na sequência aparece a dorsalgia (17%) e outras doenças (17%).

O Observatório traz também números atualizados quanto a estimativas, por aproximação, da subnotificação de acidentes. Em 2021, em toda a RPT, não houve comunicação prévia de ao menos 490 acidentes de trabalho, quase três vezes mais do que em 2020, quando 167 notificações deixaram de ser informadas.

“Deve ter um percentual de pessoas afastadas sem ser por acidente de trabalho, mas que de fato experimentaram acidente de trabalho. A grande diferença, nesse caso, é que o trabalhador não vai experimentar, por exemplo, a garantia de 12 meses de emprego quando voltar”, conclui o procurador.