Acidente reabre discussão sobre fuga de pedágio

Um acidente ocorrido na noite deste domingo reacendeu a reclamação de moradores dos bairros de chácaras do Pós-Anhanguera, em Nova Odessa, sobre o uso da Avenida dos Brilhantes e da Rua Guilherme Schmidt, em Americana, como rota de fuga do pedágio localizado na rodovia.

Na noite deste domingo, um motorista embriagado perdeu o controle do caminhão e acabou caindo com o veículo em uma vala na lateral da Rua Guilherme Schmidt. O caminhão ficou atravessado na via, fazendo com que os moradores que tentavam chegar às chácaras pela Praia Azul – o caminho mais usado – tivessem que pagar pedágio. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Ontem, todo mundo que precisou chegar em casa, só pagando pedágio. Normalmente nosso caminho é descer pela Praia azul e chegar, mas tivemos que pegar a Anhanguera, pagar pedágio, voltar e entrar pelo lado da churrascaria Apaloosa’s”, relatou o presidente da associação dos moradores, Romildo Codogno.

De acordo com o vice-presidente da associação, Jorge Seyfart, os moradores lidam com um “jogo de empurra”. Ele contou que há cerca de seis anos, havia dispositivos de concreto que estreitavam a entrada da avenida, fazendo com que caminhões e carretas não conseguissem passar e usar o trecho para desviar do pedágio. Esse dispositivo chegou a ser mudado de lugar, mas por estar num trecho de terra, era comum motoristas de carros acabarem raspando os veículos. Há cerca de 2 anos, o tráfego ali foi liberado, e os problemas começaram.

“O fluxo de caminhão é diário, tem carretas grandes, de Campinas para Limeira, todo mundo corta e tem economia de uns R$ 50 de pedágio. A prefeitura de Nova Odessa esteve lá e falou que a estrada está boa e que não iam fazer nada, e sobre o afunilamento, falaram para pedir para a Autoban, mas a Autoban falou para pedir para a prefeitura, porque eles que tiraram, sem nossa concordância”, afirmou.

Em nota, a Prefeitura de Nova Odessa afirmou que retirou as barreiras a pedido dos moradores, e que não tem planos de reinstalar os dispositivos. Já a Autoban escreveu que alertou a prefeitura sobre os riscos de fazer a retirada e que já solicitou a Administração reinstale os bloqueadores.