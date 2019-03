Acidente na Rodovia Anhanguera deixa dois feridos

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta sexta-feira (8), no km 115 da Rodovia Anhanguera, em Sumaré. As informações são da PMR (Polícia Militar Rodoviária).

Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

A condutora do Fiat Punto contou à corporação que transitava sentido capital, por volta das 11h53, quando foi ‘fechada’ por um caminhão, perdeu o controle da direção e atravessou o canteiro central, invadindo a pista norte, levando à colisão frontal com um Honda Civic.

O policiamento rodoviária informou que os motoristas foram conduzidos até unidades de saúde em Americana, mas sem especificar o local exato. Eles não correm risco, e a suspeita é de fratura nos membros inferiores.

Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

Uma das faixas da pista norte foi interditada durante 20 minutos para que os veículos fossem retirados, e depois liberada. Apenas os condutores estavam nos automóveis, e a motorista do Fiat Punto não era habilitada.