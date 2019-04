Acidente deixa oito feridos na Anhanguera, em Limeira

Um acidente envolvendo um caminhão e dois veículos de passeio deixou oito pessoas feridas na manhã deste domingo, no quilômetro 132 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, no sentido interior. Duas das vítimas foram transferidas para o Hospital São Lucas, em Americana.

Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

Outras três pessoas, com ferimentos leves, foram atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko, em Sumaré, e liberadas. As outras vítimas receberam atendimento médico na Santa Casa de Limeira.

Após a batida, a pista foi parcialmente interditada para a retirada dos veículos, o que gerou breve congestionamento naquele trecho, que fica logo após o limite entre Americana e Limeira.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Americana, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar Rodoviária atuaram na ocorrência. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.