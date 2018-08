Ação do MP contra possíveis cartéis reduz valores

Jaboticabal e Ribeirão Preto, onde o MP (Ministério Público) acionou a Justiça contra possíveis cartéis de postos de combustíveis, estão entre os municípios com o etanol mais barato do Estado. Em Americana, uma denúncia de cartel está nas mãos da promotora de Justiça do Consumidor, Luciana Ross Gobbi Beneti, mas até a tarde desta quarta-feira nenhum inquérito havia sido instaurado.

Desde o mês passado O LIBERAL tem mostrado, em várias reportagens, que a maioria dos postos de Americana cobrava preços iguais e maiores que em cidades vizinhas. Após as reportagens, cobranças de autoridades e boicote de consumidores, o preço passou a despencar na última sexta, e hoje é possível abastecer por até R$ 2,19 (etanol) e R$ 3,89 (gasolina).

Em Jaboticabal, o preço médio do etanol é de R$ 2,154, segundo a última pesquisa semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), divulgada na segunda-feira. É o quinto menor entre 108 cidades pesquisadas no Estado. Em Ribeirão Preto, o preço médio é de R$ 2,166, o sexto mais barato entre os 108 cidades.

Em maio de 2008, a Justiça de Jaboticabal condenou 19 dos 20 postos a pagarem R$ 20 mil, cada um, referentes a indenizações por danos morais. Até hoje, o processo está em fase de recursos e a indenização não foi paga. A decisão foi tomada após o MP apurar que a maioria dos postos cobrava preços idênticos. O etanol na cidade era em média 11% mais caro que nas cidades vizinhas e a gasolina, 7%, segundo a investigação. No processo, os empresários negaram cartel.

Em Ribeirão, após ações do MP, a Justiça determinou que comércios não vendessem o combustível por um preço 20% maior do que o que foi pago. Na gasolina, os preços não estão entre os mais baixos. Ribeirão tem o 23º litro mais caro (R$ 4,379) e Jaboticabal, o 55º (R$ 4,281).