Ação da PM fecha 12 estabelecimentos em SB e Americana

A PM (Polícia Militar) fechou 12 estabelecimentos em Americana e Santa Bárbara d’Oeste entre a noite de sexta-feira (26) e a madrugada de sábado (27).

As irregularidades vistas envolvem aglomerações, funcionamento após o horário permitido, falta de distanciamento e uso de máscara e consumo no local de venda. Todos receberam orientação sobre as medidas de segurança e, em seguida, foram fechados.

A ação foi realizada por PMs da 1° e 2° Cia do 19° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). Todas as vistorias foram realizadas com base nas regras da fase emergencial do Plano São Paulo, a qual o estado deve continuar até 11 de abril.

Foram fechados oito estabelecimentos em Americana, sendo seis bares, um comércio de bebidas e uma loja de conveniência, e quatro em Santa Bárbara: uma igreja e três bares. Todos também funcionavam após às 20h, horário máximo permitido segundo decreto.

Em Americana, a conveniência fiscalizada com aglomeração de 20 pessoas sem máscara, consumo no local e funcionamento e venda de bebida alcoólica após às 20h, fica num posto da Avenida Brasil.

Os outros comércios, autuados também pela venda em horário irregular, aglomeração e consumo no local, ficam no Jd. São Roque, Jd. Da Paz, Jd. Nossa Sra. Aparecida, Pq. Residencial Jaguari, Jd. Progresso e dois na Cidade Jardim 2.

Já em Santa Bárbara, os bares fechados ficam no Jd. Pérola, Santo Antônio do Sapezeiro e Pq. Planalto. Todos permitiam a venda e consumo no local; um deles atendia a pessoas sem máscara.

A igreja, por sua vez, fica no Jd. São Francisco. Embora todos os 17 fiéis do local usassem máscara, o estabelecimento ainda não poderia estar aberto para cultos. Todos foram orientados e dispersados.

Segundo o comandante da ação, Tenente Augusto, a prioridade foi “a conscientização e orientação dos comerciantes e da população sobre as medidas de prevenção”. Também disse que a fiscalização foi intensificada por conta do feriado prolongado da capital de São Paulo. A polícia pediu, por fim, conscientização e colaboração por parte da população.