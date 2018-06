Abril tem o maior número de furtos dos últimos 13 meses

Americana e Santa Bárbara registraram, em abril, o maior número de furto de veículos em 13 meses. Nas duas cidades, a quantidade de carros e motos levados por criminosos é a maior desde março do ano passado. As informações são do balanço mensal da SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública).

Em Americana, houve 119 crimes no mês (em março de 2017, foram 130). Em Santa Bárbara, 79 veículos foram furtados em abril (maior número desde os 80 boletins de ocorrência registrados em março de 2017).

O comandante da PM (Polícia Militar) nas duas cidades, o tenente-coronel Mauro Luchiari Junior, disse que a corporação percebeu a alta, mas que os fatores são desconhecidos.

“Americana e Santa Bárbara infelizmente têm o maior número de furtos já de longa data, é histórico. Algum mês a gente consegue combater com mais eficácia, tentamos mês a mês fazer isso.” Foto: Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara / Divulgação

Luchiari Junior diz que o furto é difícil de combater porque é um crime praticado sem que o bandido seja visto, na maioria das vezes (diferente do roubo, o furto acontece sem a presença da vítima). O comandante da PM acredita que a maior parte dos delitos abasteça o comércio ilegal de autopeças.

Nos quatro primeiros meses do ano, foram registrados 435 furtos em Americana, média de 3,6 por dia. No mesmo período do ano passado, foram 488 – neste ano, houve queda de 10,86%.

Em Santa Bárbara, 261 veículos foram levados por criminosos entre janeiro e abril, alta de 6,52% em relação ao mesmo período do ano passado (quando houve 245 crimes).

Em outubro do ano passado, uma quadrilha de roubo, furto e desmanche de veículos foi presa em Americana na Operação Fusca Amarelo. Os índices caíram nos dois meses seguintes, mas voltaram a subir em janeiro.

Sumaré registrou 53 furtos em abril, maior número desde janeiro deste ano (quando houve 73). Em Nova Odessa (oito furtos em abril) e Hortolândia (54), o número de furtos caiu em abril, em relação a março.