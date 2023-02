Abertura de exposição de capas do LIBERAL tem clima de nostalgia

Capas históricas do jornal ficarão à mostra no Tivoli Shopping diariamente até 15 de março; iniciativa é da FAM (Faculdade de Americana)

Uma cerimônia com a presença de autoridades marcou a abertura da exposição das principais capas publicadas pelo LIBERAL durante seus 70 anos, nesta terça-feira, no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. Realizada por iniciativa da FAM (Faculdade de Americana), a mostra trouxe, inclusive, um clima de nostalgia.

Uma capa que chamou a atenção do prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), foi a de quando o Rio Branco Esporte Clube conquistou seu primeiro acesso à elite do futebol paulista. Ele era presidente da equipe naquela época. “É nostálgico. Você volta no tempo”, disse.

Cerimônia de abertura ocorreu na noite desta terça-feira – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O ex-deputado Vanderlei Macris (PSDB) também pode conferir a manchete de quando se tornou o primeiro deputado eleito por Americana, em 1974. “A minha história se confunde bastante com a do LIBERAL.”

A exposição conta com 70 capas e pode ser conferida até 15 de março, na área do espaço coworking da FAM e no corredor em frente aos restaurantes Coco Bambu e Estação Valentina, próximo ao acesso principal do shopping.

“É importante que o nosso público também conheça um pouco dessa história tão rica”, comentou o gerente geral do Tivoli, Gustavo Salvagnini.

A inauguração reuniu diferentes veículos de imprensa. “Isso consolida a importância do jornal LIBERAL perante toda a nossa região”, afirmou o diretor-geral da FAM, Gustavo Azzolini.

O prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (MDB), acredita que as pessoas vão prestigiar. “Acompanhar as grandes manchetes e as trajetórias da nossa sociedade ao longo desses anos é algo que sempre chama muita atenção da comunidade.”

Também presente, a professora e escritora Divina Bertalia destacou a relevância do jornal para o “encaminhamento dos grandes momentos da história da cidade”. “É como se fosse uma instituição pública.”

Exposição pode ser conferida no Tivoli até 15 de março – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (sem partido), também elogiou. “O LIBERAL entra para a história como o principal jornal da cidade de Americana.”

A presidente do Grupo Liberal, Jocelyna Medon Bianco, destacou as recordações proporcionadas pela exposição. “Lembrança boa. Eu vi o primeiro jornal e agora vejo essa coleção inteira aí, com todo mundo participando.”

O diretor comercial do Grupo, Fernando Giuliani, apontou que trata-se de um momento “muito especial” para o jornal. “Muito agradecido ao Gustavo, da FAM, por ter lembrado, ter feito essa homenagem”, ressaltou.