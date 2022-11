Abaixo da meta, cidades da região vacinam 61% do público-alvo contra a poliomielite

Nova Odessa tem a melhor e Sumaré a pior cobertura vacinal da RPT, de acordo com dados divulgados pelas prefeituras

O período da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite terminou no último dia 30, e assim como no cenário brasileiro, alertado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a região está abaixo da meta de 95% de imunização de crianças com menos de 5 anos.

A reportagem do LIBERAL solicitou às prefeituras da RPT (Região de Polo Têxtil) o balanço das campanhas e apenas 31.044 crianças de 1 a 4 anos, de um total de 50.354, receberam as doses, o que representa 61,7% do público-alvo.

Americana tem 66,5% de cobertura vacinal – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O município com a imunização mais avançada é Nova Odessa, com 81,9%. Foram 2.166 crianças imunizadas de um público de no mínimo 2.645. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner, o avanço da vacinação é explicado pelo trabalho da Atenção Básica que “procurou nas escolas, e naquelas em que obtivemos autorização dos pais, foi feita vacina nas próprias escolas.”

Na sequência vem Hortolândia, com 67,7%, 8.560 crianças vacinadas de 12.644. O município é acompanhado de perto por Santa Bárbara d’Oeste, com 66,6% (5.859 vacinadas de 8.800), e por Americana, com 66,5% (6.959 imunizadas de 10.465).

As cidades continuam disponibilizando as vacinas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para tentar atingir os 95%.

Já o município mais atrasado é Sumaré, com 47,5%, ou 7.500 crianças de 1 a 4 anos imunizadas, de 15.800. Para melhorar a cobertura vacinal, a prefeitura informou que além da divulgação nas mídias, as “escolas do município têm realizado busca ativa e conscientização.”

“Ainda temos 50% do público para proteger. É um número muito alto de crianças e adolescentes sem imunização e a vacinação é a única maneira de prevenção”, alertou Denise Barja, superintendente da Vigilância Epidemiológica de Sumaré.

APELO. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento em rede nacional, no último domingo, para incentivar a vacinação contra a poliomielite. Ele admitiu que se trata de “assunto que preocupa a todos nós” e que a cobertura vacinal está com uma adesão abaixo da meta deste ano, inferior a 70% do público-alvo.

“Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis: vacinem suas crianças contra a poliomielite. Não podemos negar esse direito ao futuro do nosso Brasil. Não podemos aceitar que ninguém, especialmente as nossas crianças, adoeçam e morram de doenças para as quais já existe vacina há tanto tempo”, disse Queiroga.

A poliomielite ataca o sistema nervoso e pode levar a criança a ter uma paralisia irreversível em membros como perna e músculos do sistema respiratório. A doença não tem cura, só prevenção, que é feita com a vacina.