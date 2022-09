A uma semana das eleições, gastos de candidatos da região superam R$ 5 milhões

Campanhas permanecem por mais uma semana nas ruas de Americana e região - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A uma semana das eleições, marcadas para 2 de outubro, os gastos de campanha dos 54 candidatos da RPT (Região do Polo Têxtil) superam a marca de R$ 5 milhões, conforme levantamento feito pelo LIBERAL com base em informações do DivulgaCand, plataforma do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Até tarde da última sexta-feira, as despesas estavam em R$ 5.007.917. Trata-se da soma de todos os valores declarados junto ao TSE, o que corresponde a uma média de R$ 92.739 por candidato.

Os números levantados pela reportagem excluem as despesas já contratadas, mas ainda não pagas – essas informações também constam no sistema do tribunal. O representante da região com maior quantia gasta até agora é o candidato a deputado federal Henrique do Paraíso (Republicanos), atual vice-prefeito de Sumaré, com R$ 1.090.664,01, o equivalente a um quinto de todos os gastos declarados na RPT.

No caso dos candidatos a deputado estadual, o ex-prefeito de Sumaré Dirceu Dalben (Cidadania), que já ocupa uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e busca a reeleição, lidera no ranking de despesas, com R$ 504.712,65.

Dirceu, porém, teve sua candidatura indeferida pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral), conforme o LIBERAL noticiou na última terça. O argumento é de que ele estaria inelegível, pois foi condenado à suspensão de seus direitos políticos.

Sua assessoria diz que “as questões levantadas já foram superadas em outras oportunidades” e que “todos os atos da candidatura seguem normalmente”, sem comprometimento ao andamento da campanha.

Para o pleito deste ano, existe um limite de gasto de R$ 3.176.572,53 para candidatos a deputado federal e de 1.270.629,01 para aqueles que concorrem ao cargo de deputado estadual. As cidades de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré contam, ao todo, com 32 candidatos a deputado estadual e 22 a federal.

Treze candidatos seguem sem valores declarados

Treze candidatos da RPT (Região do Polo Têxtil) ainda não declararam nenhum gasto de campanha junto aos dados públicos do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), conforme o levantamento feito pelo LIBERAL na última semana.

Um deles é o candidato a deputado federal Bira da Autoescola (Avante), de Americana. Ele apontou que, até o fim do período eleitoral, o partido ainda vai fazer as devidas declarações. Mesmo assim, disse fazer uma campanha “sola de sapato”, com foco em mídias sociais e no público de autoescolas.

“A nossa campanha, sim, é uma campanha pobre, não tem um valor muito grande colocado. Muitas vezes, contamos com a ajuda dos próprios amigos e de recursos próprios”, declarou Bira durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

O vereador barbarense Jesus (Avante), candidato a deputado estadual, também segue sem valores declarados. Ele afirmou não ter recebido verba o partido e contou que tem investido apenas recursos próprios.

“Eu quero mostrar para toda a população que o poder financeiro não tem poder maior que a voz do povo”, comentou o parlamentar, também no programa Liberal no Ar.