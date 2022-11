A história e as histórias de um papai noel de shopping

Papai Noel Tobias troca chupetas pela promessa de trazer um lindo presente de Natal para as crianças - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Papai Noel Tobias chegou do Polo Norte há alguns dias e se instalou no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, local em que recepciona as crianças, adultos, idosos e até pets que queiram bater um papo com ele de terça a domingo, das 14h às 21h. Segundo ele, sua origem vem de uma linhagem russa de “papais-noéis” e, como o seu nome de batismo, Oiregor Saibot, é muito difícil de entender, para simplificar colocou o nome de trás para frente, e Rogério Tobias se tornou Papai Noel Tobias, que há 37 anos faz a magia do Natal acontecer na vida de muita gente.

Tudo começou quando ele tinha seus vinte e poucos anos e um filho pequeno que adorava presentear. Sendo assim, estava sempre em uma loja de brinquedos. Certo Natal, a proprietária da loja, observando seu talento para lidar com crianças, somado ao desejo dele de presentear o filho com dois dos brinquedos mais concorridos dos anos 80 (ferrorama e o autorama), lhe propôs uma troca: ele seria o Papai Noel no período noturno e no final do trabalho, levaria para casa os presentes para o filho.

“Eu não tinha possibilidade nenhuma de dar aquilo para meu filho e era um sonho a ser realizado. Não tive dúvidas e a magia aconteceu. Hohohoho”.

O verdadeiro. Apaixonado pelo ofício, ele jura que é o Papai Noel de verdade, portanto, não é de se estranhar que o carro no qual ele chega todos os dias ao shopping tenha ganho o nome de trenó, coisa de Bom Velhinho moderno que faz sucesso no TikTok e tem seguidores no Instagram. Além da barba branca de verdade e de diversos looks natalinos, ele prova a identidade atendendo todos com muito carinho, oferecendo conselhos e, claro, após a velha e boa pergunta sobre se as crianças foram bons meninos e meninas durante o ano, a promessa de trazer presentes de Natal.

História marcante. Cheio de histórias para contar, uma das mais marcantes para Papai Noel Tobias foi a de um garotinho que visitou o Tivoli no ano passado, acompanhado da mãe e da irmãzinha.

“Comecei a conversar com eles, o menino ficava quietinho e a irmã respondia. Entre uma pergunta e outra, os questionei se comiam frutas, verduras e legumes, quando a garotinha confirmou que ela comia, mas o irmão não. Assim, aconselhei ele a comer, expliquei a importância de se alimentar bem e eles foram embora. Dias depois recebi uma cartinha da mãe contando que o garoto era portador de um grauzinho de autismo e tinha algumas dificuldades para comer, mas que depois que conversamos, passou a comer melhor. Tenho em minha mente o rostinho dele e o sorrisinho lindo, então, estou aguardando ansioso para que ele volte aqui esse ano. Gostaria de dar um abraço nele e reviver esse momento”, lembrou.

Todo esse poder de influência é comprovado pela árvore de Natal de chupetas e mamadeiras montada próximo ao seu trono no Tivoli. Desde o ano passado, ele passou a pendurar os objetos que os pequenos deixam de usar após serem aconselhados. “Converso muito com elas e elas me ouvem”, justifica ele, que diz não precisar ouvir “obrigado”, porque enxerga a gratidão nos olhos de cada um. “Essa é a maior felicidade de um Papai Noel.”

Brinquedos Usados. Repleto de missões para concluir, além do trabalho no Tivoli, Papai Noel Tobias tem estado ocupado com a arrecadação dos brinquedos usados. Embora esse trabalho em prol de crianças em situação de vulnerabilidade social seja desenvolvido por ele e seus ajudantes há muito tempo, com apoio do empreendimento, esse é o primeiro ano que ele traz a ação para Santa Bárbara.

“Sabe esses brinquedos que as crianças já não usam mais? Aquele tipo de brinquedo que uma criança carente não terá condições de ganhar? São esses brinquedos que a gente pede para que as pessoas doem”, diz.

Para participar, é muito simples: basta levar a doação até o trono do Papai Noel. “Eu vou representar essas crianças que estão doando e que vão ajudar a fazer o Natal de outras crianças um momento mágico e muito feliz. Imagine essas crianças todas, crescendo com a consciência da importância de serem solidárias? Esse é o espírito”, finaliza, abrindo um sorriso.