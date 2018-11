62% das mortes de mulheres têm aspectos de feminicídio

Dos 24 homicídios que foram cometidos contra mulheres desde 2015 na RPT (Região do Polo Têxtil), ao menos 15 tinham características de crime passional e, portanto, se enquadram na categoria de feminicídio, o que corresponde a 62%. O levantamento feito pelo LIBERAL no Portal da Transparência da SSP (Secretaria de Segurança Pública) indica ainda que a idade média dessas vítimas é 29 anos – a mais nova morta nessas condições tinha 19 e a mais velha, 57.

A cidade que registrou mais casos nesse período foi Sumaré (5), seguida de Santa Bárbara d’Oeste (4), Hortolândia (3), Americana (2) e Nova Odessa (1).

A SSP disponibiliza os boletins de ocorrência e a reportagem consultou os homicídios dolosos entre janeiro de 2015 e setembro de 2018 – as vítimas mais recentes, Renata Basso Beisman e Katia Keiko Picioli Ferreira, não estão contabilizadas.

Foram filtradas todas as vítimas do sexo feminino e feita uma pesquisa com todos os nomes em busca de reportagens antigas para levantar as circunstâncias da morte.

Desde março de 2015, quando a lei que tipifica o homicídio motivado pela discriminação de gênero foi sancionada, apenas dois casos foram registrados como feminicídio na região. Um outro teve a natureza de homicídio associado a violência doméstica. Os demais foram registrados como homicídio. Apesar disso, a reportagem considerou os aspectos do caso para considerar que poderiam ser classificados como feminicídios.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes e Promoção de Saúde da Vigilância em Saúde de Americana, Léa Amabile, a própria nominação do crime já é uma grande dificuldade, já que implica no reconhecimento de que o homicídio foi praticado por razões que se associam ao gênero da vítima.

“Ouço muitas pessoas falando que a lei não adianta nada, de qualquer maneira acabou matando. Mas temos todos os equipamentos funcionando? Não. A situação é muito séria e é responsabilidade de todo mundo a violência contra a mulher – educação, saúde, todos os setores. O feminicídio acontece quando tudo falhou, absolutamente tudo”, afirmou.

Lea apontou a necessidade de mais abrigos para receber as mulheres em situações de risco, e defendeu a formação de um consórcio entre cidades para a formação de um grande dispositivo regional voltado a esses atendimentos.

Uma das principais características do feminicídio é a brutalidade contra o corpo, com mutilações, facadas e até estupro anterior ao homicídio, segundo a professora da Universidad Externado de Colômbia e pós-doutora em gênero e desenvolvimento, Izabel Solyszko. “Os crimes passionais não são passionais porque ninguém mata por amor nem por ciúmes. Se mata porque a vítima é uma mulher e nessa sociedade patriarcal é legítimo (ainda que não seja legal) ter acesso ao corpo de uma mulher, inclusive podendo matá-la”, afirmou.

Ela também disse que o percentual de feminicídios apurado pela reportagem pode ser maior. “A maior parte dos assassinatos de mulheres envolve questões de gênero. Isso porque não estamos majoritariamente envolvidas no mundo do crime, onde ocorrem a maior parte dos assassinatos. Então, a nossa morte é desproporcional, porque os homens morrem e matam entre si. E matam as mulheres”.

Dois casos não foram incluídos pela SSP

Dois casos de feminicídio cometidos em Sumaré não estavam disponíveis no Portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública. A reportagem conseguiu contabilizá-los apenas porque constavam em reportagens antigas. A pasta estadual reconheceu que eles não foram incluídos no portal, mas que foram contabilizados nos dados estatísticos, “entrando com as naturezas de homicídios, não tendo o desdobramento feminicídio pois a autoridade assim optou por não o registrar”. Na verdade, ambos são anteriores à sanção da lei do feminicídio.

As vítimas são Fabiana de Abreu, morta estrangulada pelo marido aos 35 anos no bairro João de Vasconcelos em janeiro de 2015; e Camila Carla Barbosa Pereira, morta em março desse mesmo ano com dez tiros na frente de sua filha de 5 anos pelo homem com quem convivia. Ela tinha 22 anos e morava no Jardim Picerno.

“O número de homicídios ou feminicídios na área do batalhão é um dos menores do País e do Estado, por isto Americana é uma das cidades menos violentas, e posso incluir aqui as cinco cidades do batalhão”, afirmou o subcomandante do 19º Batalhão da Polícia Militar de Americana, major Rogério Nascimento Takiuchi. As outras são Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho.

Segundo o comandante da Gama (Guarda Municipal de Americana), Marcos Guilherme, 27 mulheres fazem parte de um programa de acompanhamento contra violência doméstica. “Consistem em visitas periódicas e orientações de uma equipe específica de patrulheiros”, disse.

A reportagem tentou conversar, desde outubro, sem sucesso, com as delegadas Olívia dos Santos Fonseca, que responde pelas DDMs (Delegacia de Defesa da Mulher) de Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, e Regina Castilho, que responde por Americana, mas ambas não tiveram disponibilidade.