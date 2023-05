5 erros que te impedem de vender mais nas redes sociais

O Brasil é o 5° maior usuário de internet do mundo, com 165 milhões de pessoas on-line - Foto: Adobe Stock

Anunciar on-line um produto ou serviço é algo crucial para impulsionar vendas nos dias de hoje, especialmente diante de datas comemorativas de grande apelo comercial, como é o Dia das Mães. O Brasil é o 5° maior usuário de internet do mundo, com 165 milhões de pessoas on-line, que podem ser encaradas como potenciais clientes.

“Para quem está começando a mergulhar nesse universo dos anúncios on-line, infelizmente é comum cometer alguns erros que podem interferir nos resultados e não trazer os cliques desejados, impedindo o alcance de bons resultados na internet”, explica o especialista em anúncios on-line Tiago Tessmann. Ele pontuou quais são os principais erros e como contorná-los da melhor maneira.

1) Não criar uma campanha no canal correto de vendas

Para quem é iniciante no mundo dos anúncios on-line, identificar qual canal tem mais potencial para gerar vendas e resultados. Com o lucro vindo desses anúncios, o próximo passo é expandir para outros canais, como o YouTube, o Google, rede de display, discovery (em produtos do Google), Instagram, Facebook, entre outros.

2) Não criar anúncios realmente persuasivos

O anúncio é o primeiro impacto que a pessoa vai receber da marca ou produto. Por este motivo, é de altíssima importância criar um texto chamativo, interessante e que prenda a atenção da pessoa que vai bater o olho no anúncio, motivando para uma ação. Se o texto não prende a atenção, é muito fácil que a pessoa passe por ele sem clicar.

3) Não ter uma landing page bem feita

A landing page, página criada para a venda de um produto específico, é responsável por atrair os clientes. Quando a pessoa clica no seu anúncio no Facebook, Google ou Instagram, ele é direcionado para uma página. Muitas vezes o potencial cliente é direcionado para a homepage de um site comum, ou uma página de contato, e isso não é indicado. Invista em uma landing page que estimule a ação de quem clicou e chegou até ela.

4) Não criar vídeos para os anúncios

É um fato: vídeos são ótimos para conversão, seja no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Os cliques de campanha de anúncio de vídeo são mais qualificados, em outras palavras, se você optar por apenas uma foto, a pessoa não vai de fato consumir nada seu, o que podemos considerar como um clique menos qualificado. Se há o interesse de assistir ao vídeo e clicar, a chance de conversão é muito maior. Vídeos geram mais conexão, geram público de remarketing, qualificam o clique e deixam a sua marca mais conhecida.

5) Não conhecer seu público comprador e errar na segmentação

Quando você conhece o seu público com profundidade, tudo fica mais fácil, porque você começa a encontrar segmentações inexploradas. Quanto mais amplo o termo ou a palavra-chave, mais você disputa cliques com outros anunciantes e mais caro fica. Quanto mais você sabe o que seu público deseja e procura, mais se torna possível sair do óbvio e se destacar no seu segmento.

É importante lembrar que as primeiras campanhas de quem está iniciando nos anúncios on-line não terão a melhor performance. Isso ocorre porque a campanha acaba de ser criada e precisa rodar, aparecer, para que então você possa descobrir o que precisa melhorar e ajustar para obter resultados cada vez mais assertivos.

