3M abre nova edição de programa de estágio e tem vagas em Sumaré

A fábrica da 3M em Sumaré tem vagas abertas por meio do Programa de Estágio 2023, assim como as unidades de Itapetininga (SP), Ribeirão Preto (SP) e Manaus (AM). A iniciativa busca atrair talentos de diversas áreas do conhecimento que estejam cursando o ensino superior ou técnico.

As colocações serão preenchidas em áreas como Recursos Humanos, Finanças, Supply Chain, Engenharia, Marketing, Jurídico e Pesquisa & Desenvolvimento. As inscrições estão abertas até o dia 2 de outubro. Os detalhes estão disponíveis no site oficial da companhia.

Os benefícios para os contratados incluem bolsa auxílio mensal, assistência médica e odontológica, restaurante no local, transporte fretado, programa de treinamento específico, entre outros. Para participação no processo seletivo, os interessados devem estar matriculados em um curso superior de bacharelado ou técnico; ter a formação prevista para a partir de dezembro de 2023; disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, incluindo estar nas fábricas para atividades presenciais de acordo com o escopo da área de atuação e o alinhamento com a liderança.

Fábrica de Sumaré está entre as unidades com vagas abertas no processo seletivo – Foto: Divulgação

A 3M lançou recentemente seu programa global Work Your Way (Trabalhe do seu jeito). A iniciativa, que também se aplica aos estagiários, oferece a possibilidade dos colaboradores trabalharem de forma presencial, remota ou híbrida. A escolha não é permanente e a opção de trabalho adotada pode ser alterada a qualquer momento, sempre em alinhamento com seu líder direto. O estudante, no entanto, precisa ter a disponibilidade para atividades presenciais na 3M quando requerido, independentemente do modelo de trabalho escolhido.

“Nosso programa de estágio busca construir uma cultura que valorize a diversidade, onde todos possam ser autênticos no trabalho. Por isso, a 3M desenvolve ações inclusivas voltadas a mulheres, pretos e pardos, comunidade LGBTQIA+ e PCDs”, comenta Naiara Lopes Silva, líder de Relacionamento com Universidades para América Latina da 3M.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Pelo 18º ano consecutivo, a 3M foi eleita uma das Melhores Empresas para Trabalhar do Brasil, em ranking elaborado pelo Instituto Great Place to Work (GPTW); assim como está entre os Melhores Lugares para Pessoas LGBTI+ Trabalharem no Brasil 2022, pesquisa realizada pelo Instituto Mais Diversidade, em parceria com a Human Rights Campaign Foundation (HRC) e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+.