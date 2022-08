297 taxistas devem receber auxílio de R$ 1 mil na região

Cerca de 297 taxistas cadastrados nas prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) devem receber o pagamento do auxílio de R$ 1 mil, determinado pela Emenda Constitucional 123. O benefício começou a ser pago pelo Governo Federal, nesta terça-feira (16), para os profissionais cadastrados pelos respectivos municípios entre os dias 25 de julho e 2 de agosto.

Aqueles que tiveram as informações enviadas de 5 a 15 de agosto poderão receber o auxílio na segunda rodada, prevista para o próximo dia 30. E quem não conseguiu se inscrever até agora terá uma última chance a partir do dia 20, quando o sistema será reaberto para novos cadastros. Essa terceira rodada de inscrições termina em 11 de setembro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O benefício destinado aos motoristas de táxi foi instituído em 14 de julho deste ano para enfrentamento do estado de emergência decorrente da elevação do preço do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes.

Segundo o Ministério do Trabalho, o auxílio tem validade até dezembro de 2022 e o número de parcelas poderá ser ajustado considerando a quantidade de trabalhadores beneficiários cadastrados e o limite global de recursos. O valor máximo é de R$ 1 mil por parcela.

João Balbino dos Santos é um dos taxistas de Americana que espera o auxílio – Foto: Claudeci Junior / LIBERAL

Tem direito ao pagamento os taxistas registrados nas prefeituras até 31 de maio de 2022, que sejam titulares de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital. O benefício só será pago a quem estiver com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) regulares.

Em Americana, 124 motoristas de táxi estão cadastrados na prefeitura. Um deles é o João Balbino dos Santos. “Tô esperando ser contemplado porque o carro está pedindo manutenção”, disse em entrevista ao LIBERAL nesta terça-feira. Ele iria pessoalmente na Caixa Econômica Federal para verificar se o pagamento da primeira parcela tinha caído.

Na RPT, outros 67 profissionais estão cadastrados em Santa Bárbara, 14 em Nova Odessa, 32 em Sumaré e 60 em Hortolândia. O LIBERAL questionou o Ministério do Trabalho sobre a quantidade de taxistas que seriam contemplados já a partir desta terça-feira, mas o órgão informou que ainda não era possível passar dados regionais.