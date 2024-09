20 mil pessoas acompanham desfiles de 7 de setembro em Americana e Santa Bárbara

Cerca de 20 mil pessoas acompanharam na manhã deste sábado (7) os desfiles cívicos de 7 de setembro, em comemoração à Independência do Brasil, realizados em Americana e Santa Bárbara d’Oeste — sendo aproximadamente 10 mil em cada cidade. As estimativas de público rotativo foram dadas pelas respectivas prefeituras, que avaliaram positivamente os eventos.

Em Americana, as apresentações tiveram início às 8h10 com a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e o Corda Coral Maestrina Marília Andrade, na Avenida Brasil, em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer). Na sequência, foram realizados os hasteamentos das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e da cidade.

Desfile cívico de Americana reuniu 34 grupos e 2,5 mil pessoas – Foto: Leonardo Matos/Liberal

O desfile teve início por volta das 9h10. Ao todo, cinco fanfarras e bandas, 90 automóveis, duas ambulâncias, 36 motocicletas, 115 bicicletas e triciclos e 34 grupos, que reuniram 2,5 mil pessoas, passaram pela avenida e foram ovacionados pelo público.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), se disse satisfeito por ter acompanhado mais um desfile como chefe do Executivo e destacou o espírito de civismo do evento. “O que tem de ser enaltecido é a bandeira brasileira, é o povo brasileiro. Esse é um sinal de respeito e de civismo, por isso estou muito feliz”, comentou.

Já o subtenente e chefe de instrução do TG (Tiro de Guerra) do município, Alexandre Muniz, afirmou que o desfile renova o sentimento de patriotismo nas pessoas, além de ser uma demonstração de amor ao País e à bandeira.

“O 7 de setembro é uma data importantíssima para todos. Os militares comemoram de uma forma mais efusiva porque nós somos os guardiões da proteção do nosso País, do nosso povo. Essa data tem de ser sempre comemorada para que as pessoas possam se lembrar da importância da conquista da independência”, apontou o subtenente

Desfile de 7 de Setembro em Americana foi realizado na Avenida Brasil – Foto: Leonardo Matos/Liberal

O evento também é marcante e emociona muitos pais e familiares. O publicitário Max Nogueira, 45, aguardou ansiosamente o momento do seu filho Lucas, 6, entrar na avenida com o grupo do curso “Bombeirinhos Civil”.

“É um dia que resgata os valores morais e cívicos. É o momento, dentro do Brasil, para fazer uma reflexão sobre todos os aspectos. Não só políticos, mas também os valores enquanto pessoa, dos valores das próximas gerações”, disse Max.

Por sua vez, Karina Beraldo de Oliveira, 41, vai ao desfile todos os anos e desta vez levou os filhos Eduardo e Samuel, ambos de 8 anos, para ensinar o que é o Dia da Independência e por que as pessoas se vestem com as cores verde e amarelo neste feriado.

“É um momento de ensinar eles [os filhos] e também prestigiar tudo o que tem na cidade, as instituições. É uma forma de integração. Então, tem o lado histórico, mas tem esse lado de estar em contato com a comunidade”, ponderou.

A participação dos 34 grupos, entre escolas, entidades, associações e corporações civis e militares, foi destacada pela secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, que considerou o público “acima das expectativas”.

“Apesar de hoje ser feriado, o nosso comércio está trabalhando, tem bastante gente trabalhando. Mesmo assim, a gente atraiu um bom número de pessoas para assistir ao desfile e prestigiar essas entidades que prestam serviços dentro de suas comunidades. É importante que as pessoas conheçam”, comentou.

10 mil pessoas acompanham evento em Santa Bárbara

Também foi realizado neste sábado o desfile cívico de 7 de setembro em Santa Bárbara, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama. De acordo com a prefeitura, o público rotativo foi de 10 mil pessoas — destas, 2,5 mil desfilaram.

O evento teve início às 7h45 com a apresentação da Corporação Musical União Barbarense. Das 8h às 10h45, mais de 40 instituições e entidades passaram pela avenida.

Desfile de Santa Bárbara reuniu mais de 40 entidades e 2,5 mil pessoas – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

“O Parque Araçariguama, que é um dos mais belos pontos turísticos da nossa cidade, abraçou o desfile. Agradeço o empenho e dedicação de todos os colaboradores das secretarias envolvidas e a mobilização das agremiações que abrilhantaram essa manhã cívica. Que possamos sempre celebrar a liberdade e o amor à pátria, construindo juntos um Brasil mais forte e unido”, comentou o secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara, Evandro Felix.

Candidatos fazem campanha e desfile tem confusão entre equipes

Vários candidatos a prefeito e a vereador aproveitaram os desfiles de Americana e Santa Bárbara para entregarem “santinhos” e materiais de campanha aos públicos.

Wind-banners tomam conta da Avenida Brasil durante o desfile de 7 de Setembro – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Em Americana, por exemplo, a Avenida Brasil estava tomada pelos wind-banners e muitas pessoas utilizaram adesivos colados à roupa. Os postulantes também fizeram o “corpo a corpo”, ou seja, cumprimentaram e conversaram com presentes.

Entre esses trabalhos, teve confusão. O coordenador da campanha de Chico, Márcio Leal, e o presidente do União Brasil no município, Eduardo Guastalli, que trabalha na candidatura de Ricardo Pascote (União Brasil), se desentenderam durante o evento e chegaram a trocar empurrões.

Guastalli ainda contou ao LIBERAL que foi agredido por Leal com um tapa, o que o ex-secretário de Esportes nega.

Em uma postagem nas redes sociais, Pascote afirmou que o motivo da confusão seria uma fala sua, dada a um veículo de imprensa, na qual ele questionava se “o prefeito está bem”.

Já Leal negou que o motivo tenha sido essa declaração e acusou integrantes da campanha adversária, entre eles Eduardo, de fazer “agressões verbais”.

“Eu estava passando pelo desfile e a equipe dele começou a falar palavras ruins contra a minha pessoa, me agredir verbalmente. Aí acabei voltando para poder conversar com ele. Foi quando eles começaram me ofender e houve o empurra-empurra”, comentou.