Região tem queda de 12% no número de novos matriculados na Unicamp

O número de alunos da RPT (Região do Polo Têxtil) matriculados na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) caiu 12% neste ano comparado com o período anterior. O levantamento foi realizado pela Comvest (Comissão Permanente Para os vestibulares), nesta semana, a pedido do LIBERAL.

Em 2023, a região teve novos 212 alunos matriculados na universidade. No ano passado, foram 241 alunos. Apenas Americana e Sumaré – as duas cidades da RPT que mais mandam estudantes para a Unicamp – registraram aumento, de 11,1% e 5,4% respectivamente. Hortolândia foi a cidade da região com maior queda, de 61 alunos em 2022 para 35 neste ano, representando uma diminuição de 42,6%.

O estudante Pedro Henrique Buzinaro, de 18 anos, é um dos moradores de Americana que se matriculou na Unicamp neste ano. Pedro conta que estudou muito durante os três anos do ensino médio para conseguir a vaga no curso de administração pública.

“São milhares de pessoas disputando pouquíssimas vagas, só isso já mostra a qualidade da universidade, por isso a expectativa sobre o curso não poderia ser a mais alta. Junto disso vem o ar de determinação, de tentar extrair o máximo da universidade”, disse.

A comissão informou ao LIBERAL que considera a diminuição uma variação comum.

PERFIL. O percentual de estudantes oriundos da rede pública que ingressaram na Unicamp aumentou de 45,7% (1.586 alunos) em 2022 para 49,5%, com 1.681 matriculados de um total de 3.395 ingressantes, em 2023.

Em relação a estudantes pretos e pardos, os números também cresceram e ficaram um pouco acima daqueles registrados no ingresso anterior, passando de 29,3% para chegar a 30% do total de matriculados, com 1.019 estudantes ingressantes.