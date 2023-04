Região tem maior número de mortes no trânsito no 1º trimestre desde 2015

O primeiro trimestre deste ano registrou 31 mortes por acidentes de trânsito na RPT (Região do Polo Têxtil), considerado o maior índice desde 2015, início da série histórica dos dados. Os números são do Infosiga, plataforma do governo estadual sobre a violência no trânsito.

Sumaré se destaca com o maior quantidade de óbitos, sendo que 16 pessoas morreram na cidade, das quais dez delas foram na Rodovia Anhanguera (SP-330). O quilômetro 109, na região de Nova Veneza, foi considerado o mais crítico e as ocorrências envolvem colisões frontais e choques de motociclistas nas traseiras de veículos.

A concessionária CCR AutoBAn, responsável pelo trecho, informou que a Anhaguera, que completa 75 anos neste sábado, vem recebendo investimentos na construção de marginais e faixas adicionais em diversos segmentos. Além disso, melhorias foram implantadas em dispositivos de retorno e acesso aos municípios da região.

Gráfico mostra os óbitos nas cinco cidades da Região do Polo Têxtil – Foto: Infosiga.JPG

O comandante da Base do Policiamento Rodoviário de Americana, tenente Adilson Godoy De Carli, disse que, frequentemente, a corporação realiza fiscalizações sobre excesso de velocidade, uso do cinto de segurança, embriaguez e celular ao volante. Com relação aos casos registrados nas vias municipais, o secretário de Mobilidade Urbana e Rural de Sumaré, Roberto Venzel, explica que a cidade tem investido em pavimentação, pintura de solo, agentes de trânsito atuando 24 horas por dia, além de faixas de pedestres elevadas, seis pontos de controle de velocidade e instalação de três avanços semafóricos.

“Apesar dos investimentos em segurança no trânsito, boa parte dos acidentes ocorre por imprudência ou negligência”, explicou Venzel.

No trecho administrado pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagens), dois acidentes foram registrados na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), nos quilômetros 133 (Santa Bárbara) e 123,6 (Americana).

O DER informou que o local é duplicado, possui as condições de pista adequadas que estão sinalizadas.