Região tem alerta de temporal e máxima deve ficar pela 1º vez abaixo dos 30°C em 2024

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu nesta quinta-feira (18) um alerta de temporais para o fim de semana em Americana e região. Segundo a corporação, há possibilidade de chuvas volumosas que, acumuladas de sexta (19) até domingo (21), podem chegar até 150 mm.

Além disso, a temperatura máxima da região deve ficar pela primeira vez em 2024 abaixo dos 30°C, de acordo com previsão do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp. As expectativas são de que neste sábado (20) e no domingo as máximas sejam de 28°C e 26°, enquanto as mínimas devem ficar entre 22°C e 21°C, respectivamente.

Região tem alerta de temporal para este final de semana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A última vez que a região registrou um dia com máxima inferior a 30°C, conforme o banco de dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), foi em 30 de dezembro de 2023.

A diminuição da temperatura se deve justamente à presença de nebulosidade e à possibilidade de temporais, explicadas pela entrada de umidade na região favorecida pelo desenvolvimento de um sistema de baixa pressão no Oceano Atlântico, nas proximidades do litoral paulista.

Ao LIBERAL, o meteorologista Bruno Bainy, do Cepagri, explicou que esse sistema “puxa” o ar e a umidade que se forma na Cordilheira dos Andes e percorre da Amazônia até a região Sul do Brasil. Ao absorver esses elementos, formam-se nuvens e, por consequência, acontecem chuvas em grande quantidade.

Bruno ainda atentou que a frente fria deixará de ter influência na região de Campinas aproximadamente na tarde de domingo.

Quanto ao volume da precipitação, o meteorologista explicou que desde dezembro tem chovido menos que o projetado nas previsões, mas isso pode ser justificado pelos diferentes modelos meteorológicos e pelas limitações e incertezas do tempo.

Região da Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta sexta-feira – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Porém, no caso das chuvas deste fim de semana, é possível avisar à população sobre os riscos, assim como a Defesa Civil do Estado fez nesta quinta. “O nosso objetivo é sempre trabalhar a prevenção”, completou Bruno.

A importância do aviso pode ser visto no temporal que ocorreu em Americana entre o fim da tarde e início da noite desta sexta.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil da cidade, João Miletta, oito árvores caíram, como por exemplo uma perto do Residencial Guaicurus, na Chácara Machadinho, e outra na Rua Quintino Bocaiúva, na Vila Santa Catarina. Não houve feridos.

Foram registrados poucos pontos de alagamento, como na Avenida da Saúde e na Rua dos Cravos, no Jardim São José, ao lado da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Cillos. Porém, não foi necessário fazer a interdição das vias.