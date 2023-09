Região tem 39,2 mil empresas negativadas e dívida de R$ 830 milhões

Um levantamento realizado pelo Serasa Experian mostra que a RPT (Região do Polo Têxtil) tem 39.250 empresas inadimplentes que, juntas, somam uma dívida de R$ 830,6 milhões.

Os dados se referem ao mês de julho deste ano e correspondem aos municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Os números refletem um aumento de 4,5% na quantidade de empresas com contas em atraso, na comparação com o mesmo período do ano anterior, quando eram 37.554, e um crescimento de 15,4% no montante devido, que na época totalizava R$ 719,5 milhões.

Os setores afetados incluem serviços, comércio, indústria e outros. São dívidas como impostos atrasados e parcelas de empréstimos, entre outras.

A pesquisa considera apenas débitos que constam no banco de dados da Serasa, portanto, não corresponde ao total de dívidas das empresas.

Segundo o economista da PUC-Campinas, Roberto Brito de Carvalho, as dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas ao longo do 1º semestre deste ano estão diretamente relacionadas ao desempenho econômico do período.

“Uma série de dificuldades financeiras, de fato, derivam de períodos anteriores, ou seja, muitas empresas pagando dívidas e impostos em atraso. E isso, evidentemente, gera uma restrição orçamentária bastante importante, mas efetivamente, as empresas tiveram dificuldade na comercialização dos seus produtos e serviços”, explicou.

O economista observou ainda que o ritmo da atividade econômica foi especialmente lento no 1º semestre de 2023, resultando em desafios significativos para as empresas da região.

Mercado andando de lado

“Foi um semestre em que podemos dizer que andamos de lado, num ritmo de atividade econômica muito cadenciado, então, essas dificuldades impactaram com certeza o fluxo de caixa das empresas, criando essa dificuldade extraordinária”.

Um fator adicional que contribuiu para as dificuldades financeiras das empresas foi a alta das taxas de juros.

De acordo com Carvalho, as taxas elevadas dificultaram tanto a captação de recursos quanto o pagamento de juros elevados para aqueles que conseguiram captar.

No entanto, ele expressou otimismo em relação à retomada econômica. “É bem verdade que já estamos em uma outra trajetória, ou seja, há sinalizações importantes e a economia vem retomando o ritmo um pouco mais acelerado”.

Julho de 2023

Americana

Empresas inadimplentes : 9.988

Valor da dívida : R$ 281.885.919

9.988 : R$ 281.885.919 Santa Bárbara

Empresas inadimplentes : 6.058

Valor da dívida : R$ 140.855.325

: 6.058 : R$ 140.855.325 Nova Odessa

Empresas inadimplentes : 2.439

Valor da dívida : R$ 40.118.298

2.439 : R$ 40.118.298 Sumaré

Empresas inadimplentes : 10.759

Valor da dívida : R$ 200.123.242

: 10.759 : R$ 200.123.242 Hortolândia

Empresas inadimplentes: 10.006

Valor da dívida: R$ 167.650.527

Total

Empresas inadimplentes: 39.250

Valor da dívida: R$ 830.633.311

Julho de 2022

Americana

Empresas inadimplentes : 9.868

Valor da dívida : R$ 253.904.267

: 9.868 : R$ 253.904.267 Santa Bárbara

Empresas inadimplentes : 5.688

Valor da dívida :R$ 119.384.376

: 5.688 :R$ 119.384.376 Nova Odessa

Empresas inadimplentes : 2.395

Valor da dívida : R$ 35.034.483

: 2.395 : R$ 35.034.483 Sumaré

Empresas inadimplentes : 10.286

Valor da dívida : R$ 176.559.697

: 10.286 : R$ 176.559.697 Hortolândia

Empresas inadimplentes: 9.317

Valor da dívida: R$ 134.646.324

Total

Empresas inadimplentes: 37.554

Valor da dívida: R$ 719.529.147

Fonte – Serasa Experian