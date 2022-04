Região tem 305 mil moradores com dose adicional atrasada

As cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) têm, juntas, 305.397 moradores com a terceira dose da vacina contra Covid-19 atrasada. Para tentar chegar aos faltosos, as prefeituras têm recorrido à mensagens via WhatsApp, ligações telefônicas e ações nos finais de semana.

Segundo especialistas na área de Saúde, prevenir as formas graves da doença e, consequentemente, diminuir o risco de óbito estão entre os principais motivos que reforçam a necessidade de tomar a dose adicional.

Em Americana, 64 mil ainda não compareceram nos postos de saúde para tomar a terceira dose. Até o momento, foram aplicadas 104.912 doses adicionais.

A prefeitura disse em nota que tem usado as redes sociais e também os veículos de imprensa para sensibilizar os moradores sobre a importância da terceira imunização. No município, 92,92% (195.145) já tomaram a primeira dose, 90,04% (189.092), a segunda, e 55,52% (104,912), a terceira.

Na cidade vizinha, em Santa Bárbara d’Oeste, 52.478 moradores estão com a dose adicional em atrasado e outros 82.966, já tomaram, inclusive a quarta dose. Segundo a administração, as equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) têm convocado a população com atraso por meio de busca ativa e contato telefônico.

Até o momento, o município aplicou 396.459 doses da vacina, sendo 165.654 da primeira dose (94%), 147.839 da segunda (90%) e 82.966, adicionais.

Em Nova Odessa, 16.423 aptas a tomarem a terceira dose da vacina ainda não procuraram as unidades de saúde. O município tem 99,53% da população imunizada com a primeira dose, 94,50% com a segunda e 56,42% com a dose adicional.

Na cidade de Sumaré, segundo a Vigilância Epidemiológica, 99.200 moradores são considerados faltosos enquanto outros 114.253 já tomaram a dose adicional. Ao todo, 241.202 tomaram a primeira dose, 230.048 a segunda ou dose única e 430, a quarta dose.

Em Hortolândia, 73.296 pessoas estão com a terceira dose em atraso e outras 92.337 já tomaram. A prefeitura tem convocado os faltosos por meio do WhatsApp do plantão Covid, ligações, redes sociais e ações de vacinação aos sábados. O município tem 97,05% da população imunizada com a primeira dose, 89,75% com a segunda e 42,22% com a dose adicional.