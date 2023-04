Região tem 21 vagas no Programa Mais Médicos do Governo Federal

Hortolândia é a cidade com maior número de vagas, com 52% do total da RPT

Secretária de Saúde de Santa Bárbara, Lucimeire Rocha, falou sobre as vagas - Foto: Divulgação - Prefeitura de Santa Bárbara

A RPT (Região do Polo Têxtil) está com 21 vagas no Programa Mais Médicos, retomado dia 20 de março pelo Governo Federal. As vagas foram indicadas pelos gestores de saúde dos municípios no edital lançado nesta terça-feira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A cidade com maior número de vagas é Hortolândia, com 11 oportunidades para médicos, 52% do total da região. A segunda é Santa Bárbara d’Oeste (4), seguida por Americana (3), Sumaré (2) e Nova Odessa (1).

O Mais Médicos foi criado em 2013 com o objetivo de garantir atendimento nas UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) por meio da ampliação do número de profissionais nos locais. A prioridade do programa é enviar médicos em regiões com maior vulnerabilidade social.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ao LIBERAL, o Secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, disse que a contratação dos três médicos colabora com a estratégia adotada pela gestão e que atualmente, além dos concursos públicos, há médicos contratados via consórcio.

“Com certeza, esses médicos fortalecerão nossa estratégia de ampliação da cobertura da Atenção Básica com uma saúde de mais qualidade e mais próxima do munícipe”, finalizou.

No último domingo, Santa Bárbara realizou um concurso público para contratação de 33 médicos, que somarão aos quatro novos profissionais do programa. Segundo a Secretária de Saúde, Lucimeire Coelho Rocha, a ação demonstra que a administração tem investido na área.

“A chegada desses médicos qualificará ainda mais os atendimentos prestados à população barbarense, haja vista que a rede municipal oferece todas as condições necessárias para uma assistência qualificada e humanizada”, disse ao LIBERAL.