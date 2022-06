Região pode registrar mínima de 1°C no fim de semana

Caso os municípios marquem as temperaturas previstas, serão as menores do ano

A frente fria que passa pela região no próximo fim de semana deve derrubar as temperaturas na RPT (Região do Polo Têxtil). Em Nova Odessa e Hortolândia as mínimas podem chegar a 1°C no domingo. Já em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), os termômetros devem marcar 5°C, 4°C e 2°C, respectivamente.

Caso os municípios marquem as temperaturas previstas, serão as menores do ano. “Entre quinta e sábado teremos a passagem de uma frente fria, de uma trajetória continental. Ela deve provocar chuva na região e vai ser seguida por um declínio mais acentuado nas temperaturas na madrugada do domingo”, explicou o meteorologista do Ciiagro (Centro integrado de Informações Agrometeorológicas), Bruno Kabke Bainy.

Ainda de acordo com ele, o frio deve persistir por alguns dias. “Não esperamos algo tão intenso quanto a onda de frio de maio, mas vai ser frio que deve trazer algum impacto”.

ABRIGOS. Os acolhimentos montados para receber moradores em situação de rua, criados pelas prefeituras da região, continuam em funcionamento durante o período de frente fria. Em Americana, a ação “Acolher com Amor – Abrigo Emergencial para Pessoas em Situação de Rua”, implantada em maio, oferecida na Casa de Passagem Obra de Imaculada, está funcionando.

Em Santa Bárbara d’Oeste, o acolhimento também já acontece de maneira ininterrupta. No município há três abrigos: o feminino na Rua General Câmara; o masculino na Rua Santa Cruz; e outro no Conjunto Roberto Romano.

Em Nova Odessa, a Defesa Civil informou que está diariamente na rua, fazendo a busca ativa por interessados em ser encaminhados à ONG Casa Mais.

A Prefeitura de Hortolândia informou que o município segue operando o abrigo com capacidade para 40 pessoas. Em Sumaré, a administração disse que Defesa Civil estará a postos para seguir com a distribuição de roupas; agasalhos e alimentação; orientações quanto a cuidados de animais e monitoramento de animais de rua; e abordagem para oferecer o abrigo na Casa de Passagem.