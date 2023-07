Região cria 6,5 mil empregos formais no 1º semestre de 2023

Segundo dados do Novo Caged, as cinco cidades da região abriram 202 oportunidades somente em junho

A RPT (Região do Polo Têxtil), que engloba os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, fechou o primeiro semestre de 2023 com saldo positivo de 6.545 empregos formais, uma queda de 42% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram criadas 11.304 vagas com carteira assinada.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os dados são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), relativos ao mês de junho e que foram divulgados na última quinta-feira, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Somente em junho, as cinco cidades, juntas, abriram 202 postos de trabalho. O resultado é consequência do número de admitidos (11.099) menos o total de desligamentos (10.897). No mesmo mês do ano passado, foram criados 1.285 empregos formais, seis vezes mais do que agora.

Apesar da diminuição no saldo de empregos, Roberto Brito de Carvalho, economista e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC-Campinas, afirma que o mais importante é que ainda estão sendo abertas vagas de trabalho, o que significa, de acordo com ele, que há evolução na geração de empregos, uma vez que o saldo ainda é positivo. “Temos, portanto, um volume de contratações maior do que de demissões”, diz.

Para o economista, relacionar os períodos deste ano com os do ano passado não é um bom parâmetro, uma vez que 2022 partia de uma base muito ruim, já que os números comparados com 2021 ainda tinham influência da pandemia da Covid-19. Portanto, as taxas de crescimento no ano passado eram maiores, pois havia uma retomada da atividade econômica com maior fôlego do que atualmente.

Segundo Carvalho, hoje existe uma estabilização para que os empregos possam efetivamente crescer. É necessário realizar investimentos, o que está muito difícil, por conta da taxa de juros elevada.

“Era esperado que o ritmo da geração de empregos caísse. E para que possamos ter indicadores melhores do que os atuais, precisamos de uma redução da taxa de juros no segundo semestre. Com isso, provavelmente no primeiro semestre de 2024 tenhamos números melhores do que tivemos no primeiro semestre deste ano”, afirma.

No primeiro semestre deste ano, Sumaré foi a cidade que mais abriu postos de trabalho (2.238). Na sequência está Santa Bárbara, com 1.988 vagas; Hortolândia, com 1.280; Americana, com 881; e Nova Odessa, com 158. No mês de junho, o setor que mais contratou na região foi o de serviços, com a criação de 511 empregos com carteira assinada.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

SALÁRIOS. O salário médio real de admissão em junho foi de R$ 2.015,04, com um aumento de R$ 12,47 em comparação com o valor de maio (R$ 2.002,57). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o ganho real foi de R$ 34,60.