Região abre 1,3 mil vagas formais de trabalho em abril, mostra Caged

Setor que mais contratou foi o de serviços com 611 vagas, que puxou a alta do saldo na comparação com o mês anterior

A RPT (Região do Polo Têxtil) abriu 1.314 vagas formais de trabalho em abril, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quarta-feira pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). O resultado foi fruto de 11.643 admissões e 10.329 desligamentos nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

O setor que mais contratou foi o de serviços com 611 vagas, que puxou a alta do saldo na comparação com o mês anterior. Em março, as cinco cidades abriram 691 postos com carteira assinada, praticamente a metade do que em abril.

Porém, apesar do crescimento em relação a março, o mês de abril teve queda de 17% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram criadas 1.596 vagas formais na região. O resultado acompanha o desempenho do primeiro trimestre, que teve um recuo de 40% entre janeiro e março deste ano em relação aos três primeiros meses de 2022.

Na avaliação do professor de Economia da Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana, Marcos Dias, a redução no saldo de empregos está atrelada à diminuição do ritmo da retomada da atividade econômica pós-pandemia. “Houve um aumento acelerado da abertura de vagas em função da reabertura total das empresas na região, Neste ano, no entanto, como a atividade econômica normalizou, a criação de emprego foi positiva, porém, menor”, afirmou em entrevista ao LIBERAL recentemente.

Na região, em abril, Santa Bárbara foi a cidade com maior número de vagas abertas. Foram 520, sendo 211 só no setor de serviços. Na sequência está Sumaré com 371 postos; Hortolândia com 219; Americana com 187; e Nova Odessa com 17.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.015,58. Comparado ao mês anterior, houve aumento real de R$ 44,47 no salário médio de contratação, uma elevação de 2,26%.