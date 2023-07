Quermesse, festival gastronômico, shows de rock: o que fazer em Americana e região no fim de semana

Festa Nordestina tem várias atrações culturais - Foto: Divulgação / Festa da Cultura e Tradições Nordestinas de Americana

O LIBERAL preparou um roteiro das principais atrações neste final de semana em Americana e região. Confira:

AMERICANA | Festa do Senhor Bom Jesus

A 13ª edição da Festa do Bom Jesus tem início nesta sexta-feira, no salão de festas da Paróquia do Senhor Bom Jesus, em Americana. Com boa comida e shows ao vivo, o evento irá até o dia 29 de julho. O Grupo Alto Astral e a dupla Lourenço & Lourival são as atrações da programação musical deste primeiro final de semana. Entre as opções gastronômicas, estão pastel, batatas chips e em molho, frango a passarinho, espetinho, cuscuz, crepe e lanche de linguiça, por exemplo, além dos diversos doces. A festa ocorre nos quatro finais de semana (sexta e sábado) deste mês.

Quando Sextas-feiras (7, 14, 21 e 28) e sábados (8, 15, 22 e 29)

Onde Salão de festas da Paróquia Senhor do Bom Jesus (Rua Dom Barreto, 851 – Vila Jones)

É pago? A entrada é gratuita

AMERICANA | Festival de Rock

Nesta sexta-feira (7) e sábado (8), o Festival de Rock agita o CCL (Centro de Cultura e Lazer). O line up do primeiro dia conta com apresentações do DJ Vinny Blanco, Samara Bueno em tributo a Pitty, Banda Uppercut e Black Sabbath Tributo. No sábado,, com Vinny Blanco DJ, Lapadas – Raimundos Cover, Frann Azalim e vários clássicos e as grandes atrações nacionais: as bandas Plebe Rude e Dead Fish. O local terá praça de alimentação com diversas opções gastronômicas e cervejarias locais, área kids com brinquedos para crianças e exposição e venda de artesanato.

Quando Hoje (7), a partir das 17h, e amanhã (8), a partir de 12h

Onde CCL (Avenida Brasil, 1293 – Jardim São Paulo)

É pago? A entrada é gratuita

AMERICANA | 2ª Festa Nordestina

A 2ª Edição da Festa da Cultura e Tradições Nordestina de Americana acontece neste final de semana, na Fidam. O evento conta com shows de música tradicional – forró pé de serra, forronejo, piseiro, xote e baião; praça de alimentação repleta de comidas típicas, incluindo acarajé e baião de dois, sobremesas e bebidas; decoração; e área kids.

Quando Hoje (7), das 18h às 22h;, amanhã (8) e domingo (9), das 11h às 22h

Onde Fidam (Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200 – Vila Israel)

É pago? A entrada é gratuita

AMERICANA | Espetáculo de dança Aplauso

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, neste sábado, o espetáculo “Aplauso”, às 20h. A apresentação é da Art American Dance, tem cerca de 2 horas de duração e vai levar ao palco vários estilos de dança, incluindo ballet clássico, jazz, hip hop, jazz funk, contemporâneo e teatro musical. A plateia vai conferir coreografias premiadas em festivais de dança e concursos deste ano.

Quando Amanhã (8), às 20h

Onde Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? Sim. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro ou pelo site www.entravip.com.br e custam de R$ 40 a R$ 80

AMERICANA | Gincana TBT

O Parque Vó Palmira recebe neste domingo o evento “TBT Gincana Cultural de Férias”, realizado pelo produtor cultural Ronaldo Britto, com apoio institucional da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. Os participantes podem se preparar para diversas competições e brincadeiras tradicionais como pega-pegas, corrida do saco e queimada. No clima de TBT, o evento contará com passinhos de flashback com o DJ Paul C. Além disso, contará com praça de alimentação com pastel, cachorro quente, churros e bebidas.

Quando Domingo (9), das 10h às 17h

Onde Parque Vó Palmira (Rua São Teodoro, 200 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

É pago? Não

AMERICANA | Peça infantil “Lara e o Pássaro”

O Teatro Municipal de Americana recebe a peça infantil “Lara e o Pássaro” na tarde deste domingo. No espetáculo, a menina Lara cresce e deixa de ser amiga de brincadeiras de sua irmãzinha Cora. A peça vai mostrar que crescer é necessário, respeitando o outro e a si mesmo, em uma existência compreensiva e afetiva.

Quando Domingo (9), às 15h

Onde Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis no site www.entravip.com.br

CAMPINAS | Vanessa da Mata

A cantora Vanessa da Mata se apresenta gratuitamente no Festival Palco Delas, neste domingo, que acontece na Concha Acústica do Parque Taquaral. Ao lado dela, sobem artistas conhecidas da região, como Marília Corrêa e Lis Ferraz. O evento é promovido como forma de fortalecer a comunidade feminina que atua no cenário artístico da cidade.

Quando Domingo (9), às 16h

Onde Concha Acústica do Parque Taquaral (Avenida Dr. Heitor Penteado, 838 – Jardim Nossa Senhora Auxiliadora)

É pago? A entrada é gratuita

SANTA BÁRBARA | Festival Gastronômico

A edição de inverno do Festival Gastronômico de Santa Bárbara ocorre de domingo a terça-feira, em frente ao Parque Araçariguama. O domingo (9) terá samba e pagode com Robson Cruz e banda (17h) e Grupo Alto Astral (20h); a segunda-feira (10) o pop rock e o ska de Banda Single Pop (19h) e Banda Ska7 (20h30) e a terça-feira (11) será a vez do sertanejo universitário de Otávio Carloto e banda (19h) e Sheyla Canova e banda (20h30). Já o cardápio gastronômico vai de pastel a lanche de linguiça (veja em culturasbo.com).

Quando Domingo (9), das 16h às 21h; segunda (10) e terça-feira (11), das 18h às 22h

Onde Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama

É pago? A entrada é gratuita