Quatro cidades da região terão ponto facultativo na quinta-feira santa; confira o que abre e fecha

Quatro cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) decretaram ponto facultativo na quinta-feira santa (6), sendo Santa Bárbara d’Oeste a única exceção, que seguirá com as repartições públicas funcionando na véspera do feriado. Além disso os bancos seguem funcionando normalmente nesta quinta, assim como os serviços considerados essenciais nas cinco cidades da região.

Em Americana, os setores administrativos e que não são considerados essenciais irão ficar fechados na quinta e sexta-feira, como o Paço Municipal, Biblioteca Municipal, UBS’s (Unidades Básicas de Saúde), Ecopontos, CCL (Centro de Cultura e Lazer) e Estação Cultura.

O Parque Ecológico e o Jardim Botânico são as opções de lazer que ficarão abertas na cidade durante o feriado, das 8 às 16h e das 6h às 20h respectivamente. Os Cemitérios irão abrir nos dois dias. A prefeitura também deixará os serviços essenciais disponíveis 24h durante o ponto facultativo e feriado, como é o caso da UPA São José, Hospital Municipal e Guarda Municipal (153).

Sumaré, Nova Odessa e Hortolândia também irão aderir ao ponto facultativo nesta quinta-feira (6) e só retornarão os trabalhos na próxima segunda-feira (10). Os serviços essenciais estão garantidos nos municípios, portanto as unidades de atendimentos hospitalares de urgência, Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Samu e Conselho tutelar irão funcionar normalmente, assim como os Cemitérios.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, os serviços administrativos do Paço Municipal e demais serviços não essenciais foram mantidos na quinta-feira Santa. Assim como as agencias bancárias, que segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), irão funcionar normalmente no ponto facultativo. Na sexta-feira (7), as agências permanecerão fechadas e estarão disponíveis canais de autoatendimento e serviços digitais remotos, exceto pagamentos de boletos, TED’s e DOC’s. Os boletos vencidos no feriado poderão ser pagos na segunda-feira (10) sem acréscimos ou multas.