Quadrilha de roubos contra motoristas de caminhão é presa em Americana

Dois homens e uma mulher, todos moradores de Americana, foram presos na manhã desta quarta-feira (6), por integrarem uma quadrilha de roubos a motoristas de caminhão de várias regiões do Estado de São Paulo. Outro homem, que também faz parte do grupo, está foragido.

De acordo com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, os condutores eram enganados com solicitações falsas de entrega de produtos.

A investigação foi conduzida pelo Deinter 9 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), de São José do Rio Preto, em conjunto com a DIG de Ourinhos. Após os criminosos serem identificados e localizados, a DIG de Americana se responsabilizou pela operação de busca.

Buscas foram feitas nesta quarta em bairros como Jardim Bertini e Chácara Letônia – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Os crimes eram cometidos nas regiões de São José do Rio Preto, Ourinhos, Americana e Sorocaba. Por meio de um grupo de WhatsApp, conhecido como “Frete Brás”, a quadrilha abordava motoristas interessados em fazer entregas e negociava a busca do produto.

Ao chegarem no local combinado com os criminosos, os caminhoneiros eram rendidos e tinham os seus veículos roubados. Esses caminhões eram encaminhados para galpões, sendo um deles no Paraguai.

Além disso, o grupo colocava o motorista em um cativeiro e exigia transferências em Pix, com montantes totais de R$ 2 mil a R$ 5 mil. O valor variava de acordo com as condições financeiras do motorista.

“Os motoristas eram convidados a fazerem um frete e eram direcionados a um local para pegar a carga. No local, eles eram abordados. De início, a abordagem era normal, depois que o motorista era rendido e o roubo era feito”, explicou o delegado da DIG de Americana, Lúcio Antonio Petrocelli.

Ainda segundo o delegado, as investigações levaram em consideração relatos de motoristas, trajetos feitos pelos caminhões e imagens de câmeras de monitoramento, que ajudaram a identificar os membros da quadrilha.

As buscas aconteceram por volta das 6h desta quarta, em bairros como Jardim Bertini e Chácara Letônia. Três dos quatro integrantes foram localizados, sendo dois homens e uma mulher. Os homens já tinham passagem pela polícia por furtos e roubos.

Já a mulher, de acordo com Petrocelli, não tinha qualquer registro criminal e era aliciada pelos demais membros, mas participava das abordagens aos motoristas. Um terceiro homem tem mandado de prisão, mas está foragido.

Os presos foram encaminhados à Cadeia Pública de Sumaré e responderão pelos crimes de roubo, com agravante por uso de arma de fogo, e associação criminosa.