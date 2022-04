Protocolado, PDV pode pagar até dez salários para servidor em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste protocolou na câmara, nesta terça-feira (29), o projeto de lei complementar que institui o PDV (Programa de Demissão Voluntária) para os servidores municipais que atuam na prefeitura e no DAE (Departamento de Água e Esgoto). Os valores das indenizações para quem aderir vão variar de acordo com a situação e a idade do funcionário, mas poderá chegar até 10 vezes o salário base do servidor em determinados casos.

De acordo com o texto do projeto, só podem participar do programa os funcionários que já tenham tido alguma progressão na carreira ou que já conseguiram um adicional por tempo de serviço prestado. Pessoas que ocupam cargos comissionados não poderão aderir ao programa.

Caso o PDV seja aprovado pelos vereadores na íntegra, a indenização para os servidores já aposentados, que têm entre 60 e 70 anos, vai ser seis vezes o atual salário; sete vezes para os servidores aposentados de 70 à 75 anos, e 10 vezes para os servidores aposentados que estão com mais de 75 anos.

No caso de pessoas que não se enquadram em nenhuma das situações citadas, a indenização será de cinco vezes o salário atual.

O prefeito Rafael Piovezan (MDB) já havia anunciado na última quinta-feira (24), em entrevista ao LIBERAL, que o objetivo com as demissões voluntárias é economizar os gastos com o quadro de funcionários. De acordo com o texto do projeto, a prefeitura estima um gasto de R$ 878 mil em indenizações.

Ainda segundo Piovezan, a demissão voluntária pode abrir espaço para a contratação de outros profissionais. “De repente, você pode admitir outros dois, três profissionais que, mesmo sem muita experiência, vão ter qualificação para aumentar o atendimento da população”, disse.

A prefeitura foi questionada sobre quantos servidores estão aptos a aderir ao PDV e quanto a administração pública pretende economizar com as exonerações. A assessoria respondeu que não tinha as respostas para ambas as perguntas.

Protocolado em caráter de urgência, o PDV deve ser apreciado e votado pelo vereadores na próxima sessão da câmara — ou antes, caso uma sessão extraordinária seja convocada.