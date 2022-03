Proposta de reajuste é negada pela segunda vez em Nova Odessa

Os servidores da Prefeitura de Nova Odessa rejeitaram, pela segunda vez, a contraproposta apresentada pela administração municipal para um reajuste de 10,50% no salário, referente ao período de março de 2020 a fevereiro de 2021, e de março de 2021 a fevereiro de 2022.

A votação foi realizada durante assembleia do SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa) nesta terça, quarta e quinta-feira. No total, de acordo com o sindicato, 940 servidores participaram. Dentro deste número, 854 rejeitaram a contraproposta da prefeitura e 86 votaram a favor.

Nesta sexta-feira, o sindicato vai protocolar ofício na administração informando sobre o resultado. “Vamos dar três dias úteis para a prefeitura se manifestar e chamar o sindicato para nova reunião. Não acontecendo isso, a gente vai noticiar o Ministério do Trabalho e Emprego e tomar todas as medidas para ser decretada a greve”, explicou o vice-presidente do sindicato, Luís Fernando Nascimento da Silva.

Na primeira reunião realizada em fevereiro, o sindicato indicou reajuste de 16% como proposta à reposição salarial. Na mesma ocasião, a prefeitura ofereceu 10,18% nos salários dos funcionários, garantindo a reposição integral da inflação do último período de 12 meses, o que foi rejeitado pelos servidores.