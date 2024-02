Projeto social ajuda a promover saúde mental em Sumaré

Idealizador, psicólogo superou depressão e hoje ajuda que sofre com condições psicológicas; conheça

O projeto social “Colorindo a Mente” nasceu com o objetivo de promover a saúde mental de pessoas que talvez não pudessem pagar por uma sessão de terapia e que se encontravam isoladas da sociedade devido a patologias psicológicas.

Idealizada pelo psicólogo Rafael Augusto Costa, de 38 anos, de Sumaré, a ideia teve duas grandes motivações: primeiro, um desejo do profissional de devolver à sociedade um pouco do que aprendeu na faculdade pública, mas principalmente pelo fato de ele mesmo ter superado uma depressão na adolescência, fato que o levou a cursar a faculdade de psicologia.

“É uma missão pessoal e o meu maior prazer é ver as pessoas voltarem a colorir suas vidas com a alegria”, argumenta.

Implantado em 2016, o projeto começou com apenas 15 pessoas, atraídas por um anúncio feito no Facebook. Hoje há fila de espera. “São 40 vagas, contudo, vou fazendo uma lista e conforme as participantes vão sendo desligadas, outras vão ingressando.”

Para se candidatar, o único critério é se comprometer a não faltar. “Nossos encontros são semanais e acontecem na Represa do Marcelo, um ambiente ao ar livre, perfeito para promover uma conexão com a natureza, que também ajuda muito na terapia.”

Projeto também promove o fortalecimento de laços e a socialização – Foto: Divulgação

Uma curiosidade é que como a procura inicial foi feita apenas por mulheres, o grupo de terapia acabou sendo formado exclusivamente pelo público feminino.

Frequentadora há três anos, a dona de casa Elisangela Cristina Andrade da Silva, de 49, conta que conheceu o projeto via Instagram e que hoje a terapia em grupo é uma “benção” em sua vida. “Ela me tira da zona de conforto. Hoje, durmo bem e deixei de tomar um dos dois remédios que tomava para depressão”, afirma.

Como funciona o projeto

Diferente da maioria dos grupos de terapia, o Colorindo a Mente passa longe de uma simples roda, onde os participantes falam sobre seus problemas e o psicólogo atua como mediador.

Movimentados, os encontros começam com um café da manhã preparado pelas próprias participantes, seguem com dinâmicas, que iniciam com músicas positivas para aumentar a energia coletiva, passam por alongamentos, massagens que umas fazem nas outras, além de momentos de reflexão e introspecção. Elas dançam, interagem, riem e choram.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Profundo conhecedor de arteterapia, o profissional utiliza a pintura e diversas técnicas artísticas para explorar o processo criativo como forma de recriar novos conceitos na mente. Para ele, o conjunto de ações é o que garante o sucesso terapêutico.

“Nossa metodologia é exclusiva e foi desenvolvida através de erros e acertos. Mesclamos diversos conceitos com a psicanálise e toda essa bagagem junta funciona muito bem, somada ao fortalecimento de vínculos entre as participantes que se apoiam mutuamente desenvolvendo autonomia e trabalho em equipe”, explica Rafael.

Psicólogo considera o “Colorindo a Mente” uma missão profissional e pessoal – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Com o crescimento do projeto, nasceu o segundo eixo, o coral “Coloridamente”. “Quando tive depressão, uma das coisas que me ajudou a superar foi a música, então, a ideia de formar um coral surgiu desse resgate de memória.”

De acordo com Rafael, eles iniciaram em 2019, foram interrompidos na pandemia e retomados no início desse ano, desta vez, com o apoio da lei de incentivo Paulo Gustavo, que ajudou a custear a compra de artigos e a contratação de um regente e de uma pianista. “Apesar dessa ajuda, vale ressaltar que nossa iniciativa é totalmente voluntária, independente e sem ligação com religião ou instituições políticas.”

Em expansão

Seguindo a expansão, a partir de março será implantado o projeto de atividade física, com o objetivo de promover bem-estar e controle da ansiedade. A ação acontecerá duas vezes pela manhã, em um espaço dentro do Condomínio Villa Flora, mesmo local onde ocorrem os ensaios do coral.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Além desse eixo, Rafael tem o desejo de utilizar filmes para promover a saúde mental. “Já fiz uma experiência aqui na clínica e foi muito interessante. Usamos filmes da Disney, animados e felizes, e trabalhamos temas como luto e segregação familiar de maneira lúdica”. Para isto, ele está em busca de uma espaço físico adequado.

Satisfeito com o projeto, que já atendeu mais de 500 pessoas de 25 a 80 anos, Rafael ressalta a importância de desmistificar as questões de saúde mental.

“É necessário que haja um processo de conscientização das pessoas para entender que a ciência está aí para ajudar, portanto, da mesma forma que quando a gente tem um problema de saúde física, procuramos um médico, é preciso aceitar que a pessoa que sofre com problemas emocionais precisa buscar ajuda psicológica, psiquiátrica ou terapêutica”, finaliza.

Para quem quiser acompanhar mais detalhes do projeto, o Instagram é@projetocolorindoamente.